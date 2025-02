Kezdődik a BL-rájátszás – sport a tévében

Donald Trump új vámintézkedései főként az európai fémgyártókat véreztetheti ki, de mellette a Magyarországon is jelentős gyógyszer- és autóipart is katasztrofálisan érinthetik. A régi-új amerikai elnök tervezett lépései egyre jobban kiélezik a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket. Az Európai Bizottság élesen bírálta a döntést, és várhatóan megtorló lépésekkel reagál, ami akár teljes körű kereskedelmi háborúhoz is vezethet.