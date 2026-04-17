Infostart.hu
2026. április 17. péntek
Parliament building in Budapest, Hungary at sunrise
Nyitókép: AndreyKrav/Getty Images

Május 9.-én lehet az Országgyűlés alakuló ülése, ahol megválasztanák az új kormányfőt is – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Döntött a védett ár meghosszabbításáról a leköszönő kormány. Megnyitották a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt a tűzszünet hátralévő időszakára.

Budapesten tárgyal az Európai Bizottság delegációja a leendő magyar kormánnyal. Magyar Péter a Tisza párt elnöke elmondta: az uniós delegációt az Európai Bizottság elnökének kabinetfőnöke vezeti, és a tárgyalások ma (szom) is folytatódnak. Hozzátette: a cél egy politikai megállapodás előkészítése, és az, hogy, több sürgős uniós ügyben, köztük a befagyasztott helyreállítási források ügyében is legyen előrelépés.

Május 9.-ét, szombatot javasolják az Országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői.

Jövő héten tesznek javaslatot a Tisza frakcióvezetőjének, illetve a házelnöknek a személyére - közölte Magyar Péter az InfoRádió kérdésére. Az eddigiektől eltérően az ellenzék 3 országgyűlési alelnöki pozíciót kapna, egyet a Fidesz, egyet a KDNP, egyet pedig a Mi Hazánk. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének.

Felveszi országgyűlési mandátumát Magyar Péter és lemond az európai parlamenti mandátumáról. A folyamat már megkezdődött. Ezt a leendő miniszterelnök erősítette meg.

Még nincs végleges döntés az oktatási és kulturális miniszteri posztok várományosairól – közölte a leendő miniszterelnök. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy csütörtökön a Telex arról írt, hogy az oktatási tárca vezetésére Rubovszky Ritát kérték fel.

Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országházban. Orbán Viktor tegnap úgy nyilatkozott, hogy újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján joguk lenne.

Visszavonul a politikától Nagy Márton. A leköszönő nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalát már törölték.

Vizsgálóbizottságokat szorgalmazott a Mi Hazánk a politikusbűnözők elszámoltatása érdekében az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő hárompárti tárgyaláson. Javasolják a mentelmi jog eltörlését is.

A leköszönő kormány a szerdai ülésén döntött a védett ár meghosszabbításáról, és az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A szükséges jogszabályt az Országgyűléshez benyújtják, arról az új parlament azonnal dönthet.

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték - mondta a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter közölte, a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

A Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolja az igazgatóságnak, hogy a harmadik negyedévben fizessék ki a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot. Az olajtársaság erről a BÉT oldalán tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket.

A Kopint-Tárki elemzői szerint a GDP 2 százalékkal nőhet, az infláció 3,5 százalékra gyorsulhat az idén. Az inflációs várakozás figyelembe vette az árkorlátozások megszüntetését. Palócz Éva vezérigazgató hozzátette: az üzemanyagok árának jelentős emelkedése okozhat magasabb inflációs növekedési ütemet.

Várhatóan csak ősszel vizsgálják felül a hitelminősítők Magyarország adósságbesorolását - közölte a GKI Gazdaságkutató. Az elemzés szerint a hitelminősítők megvárják a költségvetést stabilizáló és egyéb gazdaságpolitikai terveket.

Két helyen is fordított a Tisza Párt Tolna megyében. A 3-as számú, Paks központú választókerületben Cseh Tamás legyőzte a Fidesz-KDNP jelöltjét, Süli Jánost az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksaival. Fordult az eredmény a dombóvári székhelyű választókerületben is: a Tiszás Szijjártó Gábor szerzett mandátumot a fideszes Csibi Krisztina előtt. A Tiszának így most 139 képviselője van a parlamentben, míg a Fidesz-KDNP-nek 54, a Mi Hazánknak maradt a 6 képviselői hely.

Februárban 10,5 százalékkal nőtt a reálkereset az előző év azonos időszakához képest. A KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset 9,7 százalékkal 725 ezer 500 forintra, a nettó átlagkereset 12 százalékkal 509 ezer 200 forintra nőtt. A nettó kereset mediánértéke 13 és fél százalékkal lett magasabb, 417 ezer 100 forintot ért el.

Teljesen megnyitották a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt a tűzszünet hátralévő időszakára - jelentette be az iráni külügyminiszter. Az iráni-amerikai tűzszünet április 22-én jár le. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, Irán beleegyezett abba is, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost. Trump ismét úgy vélte: a hétvégén folytatódhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között.

A Nemzetközi Valutaalap szerint az üzemanyagadó csökkentése nem hatékony intézkedés Európában a közel-keleti háború miatti magas energiaárak mérséklésére. Elemzésük szerin a széles körű támogatás aránytalanul előnyösebb a magasabb jövedelmű háztartásoknak, amelyek általában több energiát fogyasztanak.

Budapesten megszüntetik a parkolóautomatákat a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése értelmében - hívta fel a figyelmet a Népszava. A képviselők erről még 2024-ben határoztak, de a végrehajtás időpontját kitolták 2026. július 1-jére, mert a BKK-nak időre volt szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztéséhez.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről
A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Mit üzen Budapestre a lengyel minta?
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének?
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány?
 
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül. A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Lakhatási engedély feltételei 2026-ban: itt a szükséges kérelem és a kivitelezői nyilatkozat

Lakhatási engedély feltételei 2026-ban: itt a szükséges kérelem és a kivitelezői nyilatkozat

Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

