Május 9.-én lehet az Országgyűlés alakuló ülése, ahol megválasztanák az új kormányfőt is – a nap hírei

Budapesten tárgyal az Európai Bizottság delegációja a leendő magyar kormánnyal. Magyar Péter a Tisza párt elnöke elmondta: az uniós delegációt az Európai Bizottság elnökének kabinetfőnöke vezeti, és a tárgyalások ma (szom) is folytatódnak. Hozzátette: a cél egy politikai megállapodás előkészítése, és az, hogy, több sürgős uniós ügyben, köztük a befagyasztott helyreállítási források ügyében is legyen előrelépés.

Május 9.-ét, szombatot javasolják az Országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői.

Jövő héten tesznek javaslatot a Tisza frakcióvezetőjének, illetve a házelnöknek a személyére - közölte Magyar Péter az InfoRádió kérdésére. Az eddigiektől eltérően az ellenzék 3 országgyűlési alelnöki pozíciót kapna, egyet a Fidesz, egyet a KDNP, egyet pedig a Mi Hazánk. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének.

Felveszi országgyűlési mandátumát Magyar Péter és lemond az európai parlamenti mandátumáról. A folyamat már megkezdődött. Ezt a leendő miniszterelnök erősítette meg.

Még nincs végleges döntés az oktatási és kulturális miniszteri posztok várományosairól – közölte a leendő miniszterelnök. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy csütörtökön a Telex arról írt, hogy az oktatási tárca vezetésére Rubovszky Ritát kérték fel.

Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országházban. Orbán Viktor tegnap úgy nyilatkozott, hogy újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján joguk lenne.

Visszavonul a politikától Nagy Márton. A leköszönő nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalát már törölték.

Vizsgálóbizottságokat szorgalmazott a Mi Hazánk a politikusbűnözők elszámoltatása érdekében az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő hárompárti tárgyaláson. Javasolják a mentelmi jog eltörlését is.

A leköszönő kormány a szerdai ülésén döntött a védett ár meghosszabbításáról, és az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A szükséges jogszabályt az Országgyűléshez benyújtják, arról az új parlament azonnal dönthet.

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték - mondta a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter közölte, a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

A Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolja az igazgatóságnak, hogy a harmadik negyedévben fizessék ki a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot. Az olajtársaság erről a BÉT oldalán tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket.

A Kopint-Tárki elemzői szerint a GDP 2 százalékkal nőhet, az infláció 3,5 százalékra gyorsulhat az idén. Az inflációs várakozás figyelembe vette az árkorlátozások megszüntetését. Palócz Éva vezérigazgató hozzátette: az üzemanyagok árának jelentős emelkedése okozhat magasabb inflációs növekedési ütemet.

Várhatóan csak ősszel vizsgálják felül a hitelminősítők Magyarország adósságbesorolását - közölte a GKI Gazdaságkutató. Az elemzés szerint a hitelminősítők megvárják a költségvetést stabilizáló és egyéb gazdaságpolitikai terveket.

Két helyen is fordított a Tisza Párt Tolna megyében. A 3-as számú, Paks központú választókerületben Cseh Tamás legyőzte a Fidesz-KDNP jelöltjét, Süli Jánost az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksaival. Fordult az eredmény a dombóvári székhelyű választókerületben is: a Tiszás Szijjártó Gábor szerzett mandátumot a fideszes Csibi Krisztina előtt. A Tiszának így most 139 képviselője van a parlamentben, míg a Fidesz-KDNP-nek 54, a Mi Hazánknak maradt a 6 képviselői hely.

Februárban 10,5 százalékkal nőtt a reálkereset az előző év azonos időszakához képest. A KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset 9,7 százalékkal 725 ezer 500 forintra, a nettó átlagkereset 12 százalékkal 509 ezer 200 forintra nőtt. A nettó kereset mediánértéke 13 és fél százalékkal lett magasabb, 417 ezer 100 forintot ért el.

Teljesen megnyitották a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt a tűzszünet hátralévő időszakára - jelentette be az iráni külügyminiszter. Az iráni-amerikai tűzszünet április 22-én jár le. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, Irán beleegyezett abba is, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost. Trump ismét úgy vélte: a hétvégén folytatódhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között.

A Nemzetközi Valutaalap szerint az üzemanyagadó csökkentése nem hatékony intézkedés Európában a közel-keleti háború miatti magas energiaárak mérséklésére. Elemzésük szerin a széles körű támogatás aránytalanul előnyösebb a magasabb jövedelmű háztartásoknak, amelyek általában több energiát fogyasztanak.

Budapesten megszüntetik a parkolóautomatákat a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése értelmében - hívta fel a figyelmet a Népszava. A képviselők erről még 2024-ben határoztak, de a végrehajtás időpontját kitolták 2026. július 1-jére, mert a BKK-nak időre volt szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztéséhez.