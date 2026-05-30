Szenzációs hír: Arne Slot távozik a Liverpooltól

Fabrizio Romano szerint Arne Slot azonnali hatállyal távozik, míg az utódlására legesélyesebb jelölt az előző idényekben a Bournemouthnál dolgozó Andoni Iraola.

A klub közleménye, hivatalos megerősítése már olvasható a Liverpool FC honlapján.

A baszk edző felkérése azért sem lenne meglepetés, mert a Liverpool sportigazgatója, Richard Hughes korábban már dolgozott vele a Bournemouth-nál. Iraola és Hughes vitték annak idején a Premier League-be Kerkez Milost.