Szenzációs hír: Arne Slot távozik a Liverpooltól

Fabrizio Romano szerint Arne Slot azonnali hatállyal távozik, míg az utódlására legesélyesebb jelölt az előző idényekben a Bournemouthnál dolgozó Andoni Iraola.
A klub közleménye, hivatalos megerősítése már olvasható a Liverpool FC honlapján.
A baszk edző felkérése azért sem lenne meglepetés, mert a Liverpool sportigazgatója, Richard Hughes korábban már dolgozott vele a Bournemouth-nál. Iraola és Hughes vitték annak idején a Premier League-be Kerkez Milost.
?? EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. ?— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. ??
Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi