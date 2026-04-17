2026. április 17. péntek Rudolf
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalás után az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét

Infostart / MTI

Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a Barátság vezetéken lehetséges szállítás, „abba kell olaj is” – közölte a Tisza Párt elnöke.

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.

Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, „abba kell olaj is” – közölte a leendő miniszterelnök.

Az Adria-vezetéken eközben érkezik olaj, és a Molnál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma – emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök-vezérigazgatót, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát.

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Elindult az Objection nevű platform, amely mesterséges intelligencia segítségével kívánja megítélni a sajtócikkek tényszerűségét. A rendszer mögött Peter Thiel és Balaji Srinivasan tőkéje áll. Kritikusai szerint azonban az eszköz valójában a hatalmasok kezébe ad újabb fegyvert a független újságírás ellen - írja a Techcrunch.

A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Reacting on social media, President Trump says the US blockade of Iranian ports will remain in place until a permanent peace deal is agreed.

2026. április 17. 16:05
Vészjósló, ami a Balatonnal történik
2026. április 17. 15:12
Gulyás Gergely elmondta: mi kell a Fidesz megújításához
