Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.

Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, „abba kell olaj is” – közölte a leendő miniszterelnök.

Az Adria-vezetéken eközben érkezik olaj, és a Molnál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma – emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök-vezérigazgatót, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát.