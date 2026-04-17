Leszerelik Budapesten az összes parkolóautomatát

Július elsejétől megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, így a parkolási díjakat akkortól már digitálisan, különböző mobilalkalmazásokon keresztül lehet befizetni – írja a Népszava.

A fővárosi vezetés indoklása szerint az automaták fenntartása rendkívül költséges, és a rendszer működtetése több kerületben felemészti a bevételek jelentős részét.

A parkolóautomaták megszüntetéséről már 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés, a végrehajtást azonban kitolták 2026. július elsejére, mert a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre volt szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztéséhez. Ez ugyan még mindig nem készült el, de a parkolóautomatákat mégis leszerelik a lap információi szerint.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap érdeklődésére elmondta:

van olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba kerül az üzemeltetés.

A parkolóóra ugyanakkor jelentős, de nem egyedüli része a költségeknek. Kiss Ambrus tájékoztatása szerint a parkolási kiadások kerületenként átlagosan a 60-70 százalékát viszik el a bevételnek.

A városvezetés a parkolásüzemeltetés költségeinek drasztikus csökkenését várja az új rendszertől.

A kerületi önkormányzatok azonban eddig ragaszkodtak a jelentős bevételt termelő automatákhoz. Tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkolóautomatát üzemeltettek. Több kerület is aggódik a hatályos üzemeltetési szerződés felmondása miatt, de Kiss Ambrus szerint jogszabályváltozásra hivatkozva ezek különösebb bonyodalom nélkül lezárhatóak.

Ami biztos: a fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, így az automaták július elsejétől nem működhetnek tovább.

Ezzel együtt a lap azt írja, hogy emelkedni fognak a parkolási díjak, átlagosan 25 százalékkal nőnek a tarifák minden zónában. A változások részeként további szigorítások is lesznek: jövőre megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, és büntető tarifával sújtják a városi terepjárókkal közlekedőket is. Az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsiknak és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.