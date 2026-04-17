Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Leszerelik Budapesten az összes parkolóautomatát

A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy az automaták fenntartása rendkívül költséges, és a rendszer működtetése sok kerületben a bevételek jelentős részét felemészti.

Július elsejétől megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, így a parkolási díjakat akkortól már digitálisan, különböző mobilalkalmazásokon keresztül lehet befizetni – írja a Népszava.

A parkolóautomaták megszüntetéséről már 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés, a végrehajtást azonban kitolták 2026. július elsejére, mert a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre volt szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztéséhez. Ez ugyan még mindig nem készült el, de a parkolóautomatákat mégis leszerelik a lap információi szerint.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap érdeklődésére elmondta:

van olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba kerül az üzemeltetés.

A parkolóóra ugyanakkor jelentős, de nem egyedüli része a költségeknek. Kiss Ambrus tájékoztatása szerint a parkolási kiadások kerületenként átlagosan a 60-70 százalékát viszik el a bevételnek.

A városvezetés a parkolásüzemeltetés költségeinek drasztikus csökkenését várja az új rendszertől.

A kerületi önkormányzatok azonban eddig ragaszkodtak a jelentős bevételt termelő automatákhoz. Tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkolóautomatát üzemeltettek. Több kerület is aggódik a hatályos üzemeltetési szerződés felmondása miatt, de Kiss Ambrus szerint jogszabályváltozásra hivatkozva ezek különösebb bonyodalom nélkül lezárhatóak.

Ami biztos: a fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, így az automaták július elsejétől nem működhetnek tovább.

Ezzel együtt a lap azt írja, hogy emelkedni fognak a parkolási díjak, átlagosan 25 százalékkal nőnek a tarifák minden zónában. A változások részeként további szigorítások is lesznek: jövőre megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, és büntető tarifával sújtják a városi terepjárókkal közlekedőket is. Az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsiknak és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.

A német váltás után születőben az „európai NATO", de megmaradna az eredeti is

A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka" – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
A friss javaslat alapján a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerülhet kifizetésre a Molnál.

Bő egy évtizeden át a hazai gazdaság fejlődését a foglalkoztatottak számának drasztikus növelése hajtotta.

