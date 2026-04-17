2026. április 17. péntek Rudolf
Az Európai Unió zászlója, közepén egy lakattal.
Nyitókép: Pixabay

Friss EU-s közlés „a távozó magyar kormány által blokkolt” 90 milliárd eurónyi ukrajnai segélyről

Infostart / MTI

Az Európai Unió további 2,5-2,7 milliárd eurót folyósít Ukrajna támogatására.

Az Európai Unió további 2,5-2,7 milliárd eurót folyósít Ukrajna támogatására, miután a kijevi parlament a múlt héten elfogadta a Brüsszel által feltételül szabott reformokat – jelentette be csütörtökön Washingtonban az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja.

Marta Kos az amerikai fővárosban tartott egyik rendezvényen felszólalva kiemelte, hogy az összeg az Ukrajna számára létrehozott uniós alapból származik, és független a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hiteltől.

Utóbbiról elmondta, hogy azt – amelyet eddig a leköszönő magyar kormány blokkolt – az EU mindenképpen folyósítja Ukrajnának, és egyúttal üdvözölte a magyarországi parlamenti választások eredményét.

Mint mondta, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már felvette a kapcsolatot az ügyben Magyar Péterrel, Magyarország leendő miniszterelnökével, és a tranzakció vélhetően hamarosan megvalósul.

„Az Európai Unió beváltja, amit ígértünk; néha időbe telik, ez igaz, de teljesítjük a vállalásainkat” – fogalmazott a szlovén biztos.

Az eseményen szintén részt vevő Szerhij Marcsenko, Ukrajna pénzügyminisztere elmondta, hogy hazája 2026-os, 52 milliárd dolláros finanszírozási hiányát az EU-hitel segítségével fedezni fogják. Hozzátette, hogy Kijev folytatja az egyeztetéseket a 2027-re várható hiány finanszírozásáról.

Kiemelte, hogy az EU segített fedezni Ukrajna pénzügyi szükségleteinek csaknem a kétharmadát.

A tárcavezető elmondta, hogy Kijev továbbra is elkötelezett a szükséges reformok meghozatala mellett.

„Ha Ukrajna kudarcot vall, azt az összes partnerünk megérzi; ezért nem szabad teret engedni a kudarc legapróbb lehetőségének sem” – szögezte le.

A rendezvényen felszólalt Gavin Gray, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ukrajnai missziójának vezetője is, aki méltatta Ukrajnának a pénzügyi stabilitás érdekében tett lépéseit.

Pesztericz-Kalas Vivien: lassul a bevándorlás üteme Európa felé
A 2015-ös, valamint a 2022 és 2024 közötti jelentős bevándorlási hullám után csökkenni kezdett az Európába tartó menekültek száma. Az InfoRádió Pesztericz-Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét kérdezte a legfrissebb és a várható tendenciákról.
 

Magyar Péter miniszteri pozíciókról is beszélt egy fontos kézfogás után

Megindultak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások pénteken. A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is – mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke pénteken az alakuló ülést előkészítő tárgyalás után az Országházban.
 

2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Magyar Péter a parlamentben; nagyon meglódult a forint

A Tisza Párt győzelme óta hatalmasat erősödött a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben. Eközben a közel-keleten továbbra sincs gyors megoldás, a hajóforgalom még mindig rendkivül alacsony. A reggeli órékban erősödik a forint, míg a dollár kismértékben gyengül. A Tisza Pártnak azonban mai sűrű napja lesz, így az egymás után érkező bejelentések mozgathatják a forintot.

Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés

Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

2026. április 17. 11:59
2026. április 17. 09:46
Szakértő: Iránban sérül az Egyesült Államok nagyhatalmi imázsa, de ezzel nem szokott foglalkozni
