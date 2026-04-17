2026. április 17. péntek Rudolf
Nyitókép: Getty Images/Veronika Dul

Kiderült, mennyit keresünk a statisztika szerint – grafikonok, medián, nettó, bruttó

Infostart / MTI

2026 februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 725 500, a nettó átlagkereset 509 200 forint volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nettó mediánja 417 100 forint.

A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 12,0, a reálkereset pedig – a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,4 százalékos növekedése mellett – 10,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a KSH.

A bruttó kereset mediánértéke 591 900,

a nettó kereset mediánértéke 417 100 forintot ért el, 11,8, illetve 13,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A KSH kiemelte: a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 691 300 forint volt, ami 10,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 500, a költségvetésben 703 400, a nonprofit szektorban 731 000 forintot tett ki, 9,4 és 11,4, illetve 11,1 százalékkal nőtt egy év alatt. A költségvetési és a nonprofit szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák – tette hozzá a jelentés.

Szakértő: Iránban sérül az Egyesült Államok nagyhatalmi imázsa, de ezzel nem szokott foglalkozni

Nem az Egyesült Államok terve szerint alakul az iráni konfliktus, ám ez nem feltétlenül jelenti, hogy kudarc lesz Washingtonnak – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese. Szerinte a hasonló katonai beavatkozástól sem megy el az USA kedve.
 

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka" – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a piaci nagykereskedelmi árak azonban holnap is változni fognak: a benzin és a dízel is olcsóbb lesz, írja a holtankoljak.

Durvul a helyzet Szombathelyen: védőmaszkokat osztanak a rákkeltő azbeszt-szennyezés miatt

A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

2026. április 17. 08:34
