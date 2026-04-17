Gulyás Gergely elmondta: mi kell a Fidesz megújításához

Gulyás Gergelyt arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

„Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal” – mondta.

Jelezte: tárgyal a miniszterelnökkel arról, hogy a frakcióban benne lesz-e.

Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte, minden opciót megfontol. „Sokféle beszélgetés van, sokféle felkérés érkezik az emberhez, meg kell fontolni ezekre a választ mindenkinek” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása.

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely az MTI kérdésére korrektnek nevezte, közölve: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amelyeket a korábbi kormányoldal biztosított az egyharmadnak. Elmondta azt is, hogy a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy továbbra is "bolondnak" tartja-e Magyar Pétert, úgy reagált: ezt a jelzőt már csütörtökön sem használta egy kérdésre. Hozzátette: a hivatalban lévő közjogi méltóságokat bizonyos tisztelet megilleti, úgyhogy ennek megfelelően fog eljárni.

Arra a kérdésre, hogy alakulhatott ki az a helyzet, hogy a Fidesz nem látta a Tisza Párt előnyét, azt mondta: azok a kutatások, amelyeket látott, nem jelezték előre ezt a jelentős különbséget. El kell ismerni, hogy Hann Endrének, a Medián közvéleménykutató vezetőjének volt igaza, meg a feleségemnek – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy jutottak el oda a Fideszben, hogy a valóságot ennyire nem tudták érzékelni maguk körül, úgy válaszolt: a kutatások tévesek voltak. Miután hibásak voltak a kutatások, így hiba volt bízni bennük – tette hozzá arra a felvetésre, hogy hiba volt-e bízni „a kormány és a Fidesz által eltartott intézetek” által készített elemzésekben.

A választások előtti utolsó hetekben az látszott, hogy ez a verseny szoros, ahol a Fidesz nyerhet is, ebből a szempontból a választás eredménye meglepő, rosszul mérték fel az utolsó hónapokban a politikai helyzetet, és kétségkívül a Tisza Párt a választás megnyerte – válaszolta arra a kérdésre, hogy a lebecsülték-e Magyar Pétert.

Hogy hiba-e volt ennyire a háborús félelemkeltésre építeni a Fidesz kampányát, úgy válaszolt: szerinte a kampányban is követtek el hibákat, de ha az okokat nézik, nem ezt tartja a legfőbbnek. „Azt tartom a legfőbb indoknak, hogy 16 év hosszú volt, nyilván voltak hibák és voltak olyan vádak is, amiket nem sikerült cáfolni” – fogalmazott.

Úgy vélte: elemezni kell és a nyilvánosság elé is kell állni, hogy mi volt az oka a vereségnek.

Kérdésre arról is beszélt: 2023 novemberében találkozott utoljára Magyar Péterrel. Arról, hogy hogy élte meg a mostani a találkozást, azt mondta: az ügy személyes részét lezárta, ezen túlmenően pedig már csak politikai jelentősége van a kapcsolattartásnak.

Egy 2024-es kijelentéséről – miszerint Magyar Péter színre lépéséhez nincsen köze, de ha mégis, sokan hálásak lesznek – Gulyás Gergely azt mondta: miután nincs köze a történtekhez, ezért nincs mit mondania az ügyben.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen a Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely mellett Balla György, a Fidesz korábbi frakcióigazgatója, valamint Latorcai János, az előző ciklus KDNP-s parlamenti alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke és Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára, a KDNP alelnöke képviselte.

A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026 áprilisi választásokat, így az előzetes eredmények szerint 56 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget szerző Tisza Párttal, amelynek - a nem végleges eredmények szerint - 137 mandátuma van. A Fidesznek az előző parlamenti ciklusban 116 fős, a KDNP-nek pedig 19 fős frakciója volt.