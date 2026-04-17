2026. április 17. péntek
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje távozik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Gulyás Gergely elmondta: mi kell a Fidesz megújításához

Infostart / MTI

Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz-KDNP képviseletében részt vett a Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az Országházban.

Gulyás Gergelyt arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

„Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal” – mondta.

Jelezte: tárgyal a miniszterelnökkel arról, hogy a frakcióban benne lesz-e.

Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte, minden opciót megfontol. „Sokféle beszélgetés van, sokféle felkérés érkezik az emberhez, meg kell fontolni ezekre a választ mindenkinek” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása.

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely az MTI kérdésére korrektnek nevezte, közölve: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amelyeket a korábbi kormányoldal biztosított az egyharmadnak. Elmondta azt is, hogy a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy továbbra is "bolondnak" tartja-e Magyar Pétert, úgy reagált: ezt a jelzőt már csütörtökön sem használta egy kérdésre. Hozzátette: a hivatalban lévő közjogi méltóságokat bizonyos tisztelet megilleti, úgyhogy ennek megfelelően fog eljárni.

Arra a kérdésre, hogy alakulhatott ki az a helyzet, hogy a Fidesz nem látta a Tisza Párt előnyét, azt mondta: azok a kutatások, amelyeket látott, nem jelezték előre ezt a jelentős különbséget. El kell ismerni, hogy Hann Endrének, a Medián közvéleménykutató vezetőjének volt igaza, meg a feleségemnek – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy jutottak el oda a Fideszben, hogy a valóságot ennyire nem tudták érzékelni maguk körül, úgy válaszolt: a kutatások tévesek voltak. Miután hibásak voltak a kutatások, így hiba volt bízni bennük – tette hozzá arra a felvetésre, hogy hiba volt-e bízni „a kormány és a Fidesz által eltartott intézetek” által készített elemzésekben.

A választások előtti utolsó hetekben az látszott, hogy ez a verseny szoros, ahol a Fidesz nyerhet is, ebből a szempontból a választás eredménye meglepő, rosszul mérték fel az utolsó hónapokban a politikai helyzetet, és kétségkívül a Tisza Párt a választás megnyerte – válaszolta arra a kérdésre, hogy a lebecsülték-e Magyar Pétert.

Hogy hiba-e volt ennyire a háborús félelemkeltésre építeni a Fidesz kampányát, úgy válaszolt: szerinte a kampányban is követtek el hibákat, de ha az okokat nézik, nem ezt tartja a legfőbbnek. „Azt tartom a legfőbb indoknak, hogy 16 év hosszú volt, nyilván voltak hibák és voltak olyan vádak is, amiket nem sikerült cáfolni” – fogalmazott.

Úgy vélte: elemezni kell és a nyilvánosság elé is kell állni, hogy mi volt az oka a vereségnek.

Kérdésre arról is beszélt: 2023 novemberében találkozott utoljára Magyar Péterrel. Arról, hogy hogy élte meg a mostani a találkozást, azt mondta: az ügy személyes részét lezárta, ezen túlmenően pedig már csak politikai jelentősége van a kapcsolattartásnak.

Egy 2024-es kijelentéséről – miszerint Magyar Péter színre lépéséhez nincsen köze, de ha mégis, sokan hálásak lesznek – Gulyás Gergely azt mondta: miután nincs köze a történtekhez, ezért nincs mit mondania az ügyben.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen a Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely mellett Balla György, a Fidesz korábbi frakcióigazgatója, valamint Latorcai János, az előző ciklus KDNP-s parlamenti alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke és Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára, a KDNP alelnöke képviselte.

A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026 áprilisi választásokat, így az előzetes eredmények szerint 56 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget szerző Tisza Párttal, amelynek - a nem végleges eredmények szerint - 137 mandátuma van. A Fidesznek az előző parlamenti ciklusban 116 fős, a KDNP-nek pedig 19 fős frakciója volt.

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Elindult az Objection nevű platform, amely mesterséges intelligencia segítségével kívánja megítélni a sajtócikkek tényszerűségét. A rendszer mögött Peter Thiel és Balaji Srinivasan tőkéje áll. Kritikusai szerint azonban az eszköz valójában a hatalmasok kezébe ad újabb fegyvert a független újságírás ellen - írja a Techcrunch.

Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése

Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése

A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Reacting on social media, President Trump says the US blockade of Iranian ports will remain in place until a permanent peace deal is agreed.

2026. április 17. 16:05
Vészjósló, ami a Balatonnal történik
2026. április 17. 15:00
Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét
