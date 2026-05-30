Elhunyt Kardos Péter

Karácsony Gergely felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszönthették Kardos Pétert, aki nyolcéves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját; túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait.

Néhány éve „kiment a neonácik felvonulására”, közösségének nagy tiszteletű vezetőjeként állt elébük, hogy belenézzen a mai nácik szemébe.

Karácsony Gergely élete nagy ajándékának nevezte, hogy hallgathatta a főrabbi „nyugodt, mindig bölcs, gyakran humoros szavait”.

Hozzátette: lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. „Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett” – fogalmazott Karácsony Gergely.