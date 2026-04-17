Nagy Márton is visszavonul a politikától, már a Facebook-oldala sincs meg

Törölték Nagy Márton Facebook-oldalát – vette észre az Index. A távozó nemzetgazdasági miniszer közösségi profiljára már rákeresni sem lehet. A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszter volt, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be.

A lap az üggyel kapcsolatban megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, akik válaszukban megerősítették, hogy az oldalt nem felfüggesztették, hanem törölték. A politikától való visszavonulását maga Nagy Márton erősítette meg a lapnak.

Rövid időn belül Nagy Márton már a második miniszter, aki így dönt: mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön Navracsics Tibor jelentette be a közélettől való visszavonulását.