2026. április 17. péntek Rudolf
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Még eggyel több parlamenti mandátuma lett a Tisza Pártnak

Párt a paksi választókerületben fordított a Tisza, Cseh Tamás legyőzte Süli Jánost.

A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás nyerte a választást Tolna megye 3-as számú, Paks központú választókerületében, miután az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksait is megszámolták pénteken. Ez azt jelenti – írja a Telex –, hogy a Tisza Párt fordítani tudott ebben a választókerületben a múlt vasárnap közölt eredményekhez képest.

Akkor Süli 138 szavazattal vezetett Cseh előtt, viszont 2037 átjelentkező és külképviseleteken szavazó szerepelt a névjegyzékben,

akik döntő többsége a tiszás jelöltre voksolt.

A Nemzeti Választási iroda adatai szerint, 100 százalékos feldogozottságnál a tiszás Cseh Tamás 47,42 százalékkal, (20 880 szavazat) nyert, míg Süli a voksok 45,39 százalékát (19 987) szerezte meg.

A Paksi Atomerőmű egykori igazgatója, Süli János 5 éven át miniszterként, majd néhány hónapig még államtitkárként felelt az erőmű bővítéséért Orbán Viktor harmadik, negyedik és ötödik kormányában.

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter

Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

