Még eggyel több parlamenti mandátuma lett a Tisza Pártnak

A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás nyerte a választást Tolna megye 3-as számú, Paks központú választókerületében, miután az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksait is megszámolták pénteken. Ez azt jelenti – írja a Telex –, hogy a Tisza Párt fordítani tudott ebben a választókerületben a múlt vasárnap közölt eredményekhez képest.

Akkor Süli 138 szavazattal vezetett Cseh előtt, viszont 2037 átjelentkező és külképviseleteken szavazó szerepelt a névjegyzékben,

akik döntő többsége a tiszás jelöltre voksolt.

A Nemzeti Választási iroda adatai szerint, 100 százalékos feldogozottságnál a tiszás Cseh Tamás 47,42 százalékkal, (20 880 szavazat) nyert, míg Süli a voksok 45,39 százalékát (19 987) szerezte meg.

A Paksi Atomerőmű egykori igazgatója, Süli János 5 éven át miniszterként, majd néhány hónapig még államtitkárként felelt az erőmű bővítéséért Orbán Viktor harmadik, negyedik és ötödik kormányában.