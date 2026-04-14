Kopint-Tárki: az új kormány nem engedheti meg magának, hogy megszorításokat vezessen be

Az első háromhavi hiány olyan óriási lett, hogy még a legrosszabb várakozást is meghaladja – fogalmazott az InfoRádióban Palócz Éva, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy az egész évre „félretervezett” hiánynak több mint a 80 százalékát megtermelte a régi kormány. „És akkor még nem beszéltünk áprilisról… lehet, hogy addigra a hiány eléri az egész évre tervezettnek a száz százalékát, ami egy rendkívül drámai helyzet, és nehéz megmondani, hogy az új kormány ezzel mit tud kezdeni” – mondta.

A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint egyelőre kevés az információ arról, hogy ez az „óriáshiány” miből keletkezett, ugyanis csak egy szám ismeretes, hogy márciusban 1300 milliárdos hiányt termelt a kormány. Palócz Éva elmondása alapján, mióta a költségvetést vizsgálják, a mostanihoz hasonló magas márciusi hiány nem volt, de az, hogy milyen tényezőkből származik, az nem ismert – ismételte meg. Az első két hónapra már vannak adataik, főbb kiadási és bevételi tételenként fel vannak sorolva az összegek, amiből az látható, hogy a bevételek a „tervnek megfelelően folydogálnak befelé”. A forgalmi adóból kicsit kevesebb, de a lakossági adóból – gondolva itt elsősorban az szja-ra – nagyon szép, 9 százalékos növekedés volt tapasztalható, „tehát itt a kiadásoknak egy óriási dömpingje kellett hogy történjen” – vélekedett.

Hogy mit tud kezdeni ezzel a néhány hét múlva megalakuló új kormány, azzal kapcsolatban azt mondta: először is meg kell vizsgálni, miből származnak a túlkiadások. Van néhány, aminek ismert az oka és úgymond egyszeriek. Példaként említette a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első, egyheti részletét, valamint a fegyverpénzt; ezek kifejezetten a választásra időzített és az év többi részében már nem felmerülő kiadások – mondta Palócz Éva, hozzátéve: vannak azonban olyanok, amelyeket valószínűleg cipelni kell. Szerinte azt is meg kell nézni, hogy hogy mennyi ebből az a választások előtti „vagyonkimentés” – amit szintén nem cipel tovább a költségvetés. Vizsgálni kell továbbá, hogy milyen a költekezésnek a belső szerkezete – tette hozzá a szakértő, aki szerint az 5 százalékra emelt hiánycél szinte biztosan nem teljesíthető. „Egy ilyen első negyedévi adat után nem lehet annyit takarékoskodni” – értékelt, hozzátéve, hogy a Kopint-Tárkinál úgy gondolják, hogy 6 százalék fölé kell emelni a hiánycélt.

Az állam működtetéséhez Palócz Éva meglátása szerint azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a felesleges kiadási tételek, amelyeket gyorsan meg lehet takarítani. Úgy látja, hogy sok olyan „osztogatós tétel” van a költségvetésben, amely kifejezetten a politikailag lojális embereket hozza helyzetbe, például az első három hónapban is nőtt a turisztikai célelőirányzatból kiosztott „ingyen pénz”. A Kopint-Tárki vezérigazgatója, egyetértve a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a véleményével, azt mondta, hogy a közmédia működtetésére szánt 160 milliárd forintot nagyon meg lehet kurtítani, legalább 100 milliárddal.

Szerinte a mostani kormány felesleges intézményeket hozott létre. „Összevont mindent, és a a tetejére tett egy ernyőszervezetet, ilyen például az iskolák fölé tett Klebelsberg Központ, ami szintén 10-50-100 milliárd forintokba kerülhet” – mondta. Ezek „kimetszése” szerinte időbe fog telni, ráadásul komplexen kell vizsgálni, hogy milyen összefonódások vannak az intézmények között. De sok százmilliárd forintot megtakaríthatónak lát az intézmények racionalizálásával – mondta, kiemelve: „az úgynevezett megszorítást, amivel a Fidesz szokta riogatni a lakosságot, ami adóemelésben vagy bármi másban testesül meg, azt az új kormány nem engedheti meg magának.”

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Sipos Ildikó készítette.