2026. április 14. kedd Tibor
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Kopint-Tárki: az új kormány nem engedheti meg magának, hogy megszorításokat vezessen be

Rossz állapotú költségvetést vesz át a pár hét múlva megalakuló Tisza-kormány – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója. Palócz Éva hozzátette: a kiadási oldalon az éves hiányterv 83 százaléka már márciusra teljesült. Szerinte ebben a helyzetben az új kormány a már meglévő állami intézményi struktúra átalakításával tehet racionalizáló lépéseket a kiadások csökkentésére.

Az első háromhavi hiány olyan óriási lett, hogy még a legrosszabb várakozást is meghaladja – fogalmazott az InfoRádióban Palócz Éva, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy az egész évre „félretervezett” hiánynak több mint a 80 százalékát megtermelte a régi kormány. „És akkor még nem beszéltünk áprilisról… lehet, hogy addigra a hiány eléri az egész évre tervezettnek a száz százalékát, ami egy rendkívül drámai helyzet, és nehéz megmondani, hogy az új kormány ezzel mit tud kezdeni” – mondta.

A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint egyelőre kevés az információ arról, hogy ez az „óriáshiány” miből keletkezett, ugyanis csak egy szám ismeretes, hogy márciusban 1300 milliárdos hiányt termelt a kormány. Palócz Éva elmondása alapján, mióta a költségvetést vizsgálják, a mostanihoz hasonló magas márciusi hiány nem volt, de az, hogy milyen tényezőkből származik, az nem ismert – ismételte meg. Az első két hónapra már vannak adataik, főbb kiadási és bevételi tételenként fel vannak sorolva az összegek, amiből az látható, hogy a bevételek a „tervnek megfelelően folydogálnak befelé”. A forgalmi adóból kicsit kevesebb, de a lakossági adóból – gondolva itt elsősorban az szja-ra – nagyon szép, 9 százalékos növekedés volt tapasztalható, „tehát itt a kiadásoknak egy óriási dömpingje kellett hogy történjen” – vélekedett.

Hogy mit tud kezdeni ezzel a néhány hét múlva megalakuló új kormány, azzal kapcsolatban azt mondta: először is meg kell vizsgálni, miből származnak a túlkiadások. Van néhány, aminek ismert az oka és úgymond egyszeriek. Példaként említette a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első, egyheti részletét, valamint a fegyverpénzt; ezek kifejezetten a választásra időzített és az év többi részében már nem felmerülő kiadások – mondta Palócz Éva, hozzátéve: vannak azonban olyanok, amelyeket valószínűleg cipelni kell. Szerinte azt is meg kell nézni, hogy hogy mennyi ebből az a választások előtti „vagyonkimentés” – amit szintén nem cipel tovább a költségvetés. Vizsgálni kell továbbá, hogy milyen a költekezésnek a belső szerkezete – tette hozzá a szakértő, aki szerint az 5 százalékra emelt hiánycél szinte biztosan nem teljesíthető. „Egy ilyen első negyedévi adat után nem lehet annyit takarékoskodni” – értékelt, hozzátéve, hogy a Kopint-Tárkinál úgy gondolják, hogy 6 százalék fölé kell emelni a hiánycélt.

Az állam működtetéséhez Palócz Éva meglátása szerint azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a felesleges kiadási tételek, amelyeket gyorsan meg lehet takarítani. Úgy látja, hogy sok olyan „osztogatós tétel” van a költségvetésben, amely kifejezetten a politikailag lojális embereket hozza helyzetbe, például az első három hónapban is nőtt a turisztikai célelőirányzatból kiosztott „ingyen pénz”. A Kopint-Tárki vezérigazgatója, egyetértve a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a véleményével, azt mondta, hogy a közmédia működtetésére szánt 160 milliárd forintot nagyon meg lehet kurtítani, legalább 100 milliárddal.

Szerinte a mostani kormány felesleges intézményeket hozott létre. „Összevont mindent, és a a tetejére tett egy ernyőszervezetet, ilyen például az iskolák fölé tett Klebelsberg Központ, ami szintén 10-50-100 milliárd forintokba kerülhet” – mondta. Ezek „kimetszése” szerinte időbe fog telni, ráadásul komplexen kell vizsgálni, hogy milyen összefonódások vannak az intézmények között. De sok százmilliárd forintot megtakaríthatónak lát az intézmények racionalizálásával – mondta, kiemelve: „az úgynevezett megszorítást, amivel a Fidesz szokta riogatni a lakosságot, ami adóemelésben vagy bármi másban testesül meg, azt az új kormány nem engedheti meg magának.”

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Sipos Ildikó készítette.

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Izrael és Libanon ma tárgyalnak a Hezbollah és IDF közti tűzszünet nyélbe ütéséről. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében

A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

