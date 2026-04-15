2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke sajtótájékoztatót tart a Sándor-palota elõtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én. Az államfõ egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert

A Mi Hazánk Mozgalom megóvta a választások eredményét

Infostart / MTI

A nap folyamán óvást jelentett be a vasárnapi országgyűlési választás eredményével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke újságírókkal, a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában szerdán folytatott egyeztetésről távozva.

Közölte: most választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt.

Nem vonjuk természetesen kétségbe, hogy a Tisza Párt megnyerte ezt a választást, és hogy a következő miniszterelnök Magyar Péter lesz – fogalmazott.

Azt mondta, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását.

Nem lehet sajtószabadságról és tiszta választásokról beszélni, ameddig ez a helyzet nem szűnik meg - jelentette ki Toroczkai László, hangsúlyozva, hogy nem tudnak az online térből kiszorítva egyenlő feltételek mellett versenyezni riválisaikkal.

Kijelentette: maximálisan támogatják a sajtószabadság helyreállítását.

A politikus hangsúlyozta, „demokráciát, demokratikus jogállami működést nem lehet helyreállítani antidemokratikus, puccsszerű eszközökkel”, ezért nem fogadják el, hogy a Fidesz katasztrofális, aránytalan és igazságtalan választási rendszeréből fakadó kétharmados többséggel visszaélve a Tisza lerövidítse az államfő vagy más, a jogállamiságból fakadó tisztségek betöltésének idejét.

Toroczkai László kiemelte, teljes mértékben tiszteletben tartják a magyar emberek által a választáson meghozott döntést, de most még nem tudni, Sulyok Tamás köztársasági elnök hogyan fog működni.

Hozzátette: ha arról szól majd az államfő tevékenysége, hogy obstrukcióval akadályozza a következő kormány és országgyűlés működését, akkor érthető, ha bármilyen eszközzel, a kétharmaddal visszaélve akár, le akarják rövidíteni a mandátumát.

Toroczkai László úgy nyilatkozott: Sulyok Tamás azt közölte vele, nem kíván az obstrukció eszközével élni. Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott: ha mégis ezt tenné az államfő, akkor azt fogja magáról bebizonyítani, hogy tényleg egy pártember, akkor nem maradhat a helyén.

Politikai alapon nem lehet puccsszerűen senkit leváltani - jelentette ki Toroczkai László, hozzátéve, ha Magyar Péter ezt teszi, akkor a jogállamiságot puccsolja meg.

Toroczkai László azt közölte: úgy tűnt Sulyok Tamás reakcióiból, hogy az államfő nem fog lemondani.

A Mi Hazánk elnöke azt ígérte: a kétharmaddal való visszaélések és a demokrácia ellen irányuló cselekvéseknek a legkeményebben ellen fognak állni. Közlése szerint jelezte az államfőnek, hogy a legteljesebb mértékben támogatják, hogy minél hamarabb álljon fel a következő országgyűlés.

Kiemelte: a hatályos alaptörvény hibás, rossz, egy pártdokumentum, ezért az alkotmányos rend helyreállítása érdekében a Tisza Pártnak arra kellene használnia kétharmados többségét, hogy azonnal összehívja az alkotmányozó nemzetgyűlést. Szavai szerint csak így valósulhat meg „alkotmányos rendszerváltás”.

Toroczkai László közölte: Sulyok Tamás közbenjárását kérte a nagyváradi premontrei rend érdekében, amelynek ingatlanját fegyveres román hatósági személyek foglalták el.

Egyben hiányolta, hogy sem a Tisza Párt elnöke, sem annak egyetlen politikusa nem védte meg a közösséget, és arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a román kormányfőnél járjon közben a rendkívül megrázó ügy rendezése érdekében.

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának. Magyarics Tamást kérdezte az InfoRádió az Aréna című műsorban.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

A Mi Hazánk elnökével, Toroczkai Lászlóval is egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnök a hivatalában szerdán. Az államfő egymás után fogadta az új Országgyűlésbe bejutó pártok vezetőit. Magyar Pétert felkérte kormányalakításra, az új Országgyűlés alakuló ülése május 6-7. környékén lehet.
 

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Tegnap tárgyalt a két ország közti konfliktus rendezéséről Libanon és Izrael: lényegében közös nevezőre jutottak a Hezbollah eltávolításával kapcsolatosan, de tűzszünet nincs. Az izraeli légierő Dél-Libanont intenzíven bombázza. Az Irán körüli amerikai blokád elvileg betonstabil: a CENTCOM bejelentése szerint hat hajót fordítottak vissza. Donald Trump amerikai elnök közben rendkívül optimistán nyilatkozik az Iránnal való konfliktusról: újabb tárgyalások lesznek, elmondása szerint lényegében vége hamarosan a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel.

Nyaralás 2026: óriási a baj, heteken belül földbe állhat a légiközlekedés, sorra törlik a járatokat

Szakértők szerint néhány héten belül rendszerszintű kerozinhiány fenyegetheti az európai légiközlekedést,

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

