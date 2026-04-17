2026. április 17. péntek
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Itt a várva várt hír: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, de az amerikai blokád még életben marad

Donald Trump amerikai elnök és az iráni külügyminiszter is bejelentést tett. A hírre fellélegzés jöhet a világ olaj-, műtrágya és egyéb, a konfliktus miatt érintett piacain.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter péntek kora délután jelentette be, hogy a Hormuzi-szorost „teljesen nyitottnak nyilvánították a tűzszünet fennmaradó időszakára”.

Az X-en megjelent nyilatkozata szerint a libanoni tűzszünettel összhangban a Hormuzi-szoroson keresztüli áthaladást minden kereskedelmi hajó számára teljesen szabaddá tették a tűzszünet fennmaradó időszakára, az Iráni Iszlám Köztársaság Kikötői és Tengerészeti Szervezete által már bejelentett útvonalon.

A fordulat azután következett be, hogy korábban J. D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai küldöttség és az iráni delegáció között eredménytelen tárgyalások zajlottak Pakisztánban. Erre válaszul az Egyesült Államok a hét elején közölte, hogy az iráni kikötőket blokád alá vonja, a Hormuzi-szorost pedig az ellenőrzése alá, és csak olyan hajókat enged át rajta, amelyek nem Iránból érkeznek.

A korábban bejelentett kéthetes iráni–amerikai tűzszünet április 22-én jár le.

Ezután Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megköszönte Irán lépését, majd egy másik bejegyzésben közölte: az iráni kikötőkre vonatkozó blokád érvényben marad, amíg mindenben „száz százalékig” meg nem állapodnak. Úgy látja, a folyamatnak innentől nagyon gyorsan kellene haladnia, mert a legtöbb pontban már megegyeztek. A hétvégi tárgyalások után az elnök arról számolt be, hogy a legfontosabb kérdés maradt nyitva, Irán atomprogramjának a kérdése.

A hírre a BBC szerint meredek zuhanásba kezdett a nyersolaj ára: a Brent hordónként 90 dollár alá esett, a nap elején még 98 dollárt kértek érte. A konfliktus előtt a Brent olaj ára hordónként valamivel 70 dollár alatt mozgott. Március elején 100 dollár fölé emelkedett, majd még ugyanabban a hónapban elérte a 119 dollár feletti csúcsot.

egyesült államok

irán

blokád

hormuzi-szoros

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Donald Trump is bejelentést tett a Hormuzi-szorosról

Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a Hormuzi-szoros megnyitásáról. Az USA első embere a Truth Social-ön jelentette be, hogy a szoros mindenki számára szabad az átjárásra, de az amerikai blokád az Iránnal folytatott tárgyalások végéig fennmarad.

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Reacting on social media, President Trump says the US blockade of Iranian ports will remain in place until a permanent peace deal is agreed.

2026. április 17. 15:46
Hamarosan választani kell: chipgyártás vagy MRI? Óriási gondok vannak a világ héliumpiacán
2026. április 17. 14:49
Válságtanácskozás a Hormuzi-szoros ügyében – ismertettek egyes feltételeket
