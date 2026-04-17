Itt a várva várt hír: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, de az amerikai blokád még életben marad

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter péntek kora délután jelentette be, hogy a Hormuzi-szorost „teljesen nyitottnak nyilvánították a tűzszünet fennmaradó időszakára”.

Az X-en megjelent nyilatkozata szerint a libanoni tűzszünettel összhangban a Hormuzi-szoroson keresztüli áthaladást minden kereskedelmi hajó számára teljesen szabaddá tették a tűzszünet fennmaradó időszakára, az Iráni Iszlám Köztársaság Kikötői és Tengerészeti Szervezete által már bejelentett útvonalon.

A fordulat azután következett be, hogy korábban J. D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai küldöttség és az iráni delegáció között eredménytelen tárgyalások zajlottak Pakisztánban. Erre válaszul az Egyesült Államok a hét elején közölte, hogy az iráni kikötőket blokád alá vonja, a Hormuzi-szorost pedig az ellenőrzése alá, és csak olyan hajókat enged át rajta, amelyek nem Iránból érkeznek.

A korábban bejelentett kéthetes iráni–amerikai tűzszünet április 22-én jár le.

Ezután Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megköszönte Irán lépését, majd egy másik bejegyzésben közölte: az iráni kikötőkre vonatkozó blokád érvényben marad, amíg mindenben „száz százalékig” meg nem állapodnak. Úgy látja, a folyamatnak innentől nagyon gyorsan kellene haladnia, mert a legtöbb pontban már megegyeztek. A hétvégi tárgyalások után az elnök arról számolt be, hogy a legfontosabb kérdés maradt nyitva, Irán atomprogramjának a kérdése.

A hírre a BBC szerint meredek zuhanásba kezdett a nyersolaj ára: a Brent hordónként 90 dollár alá esett, a nap elején még 98 dollárt kértek érte. A konfliktus előtt a Brent olaj ára hordónként valamivel 70 dollár alatt mozgott. Március elején 100 dollár fölé emelkedett, majd még ugyanabban a hónapban elérte a 119 dollár feletti csúcsot.