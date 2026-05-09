ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Bírálatok is érték Magyar Pétert – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Megalakult az új Országgyűlés, amely megválasztotta miniszterelnöknek Magyar Pétert. Nem uralkodni, hanem szolgálni szeretné a hazáját – jelentette ki az új kormányfő. Bírálta Magyar Péter első miniszterelnöki beszédét a Fidesz, valamint a KDNP frakcióvezetője. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Megalakult az új Országgyűlés, amely megválasztotta miniszterelnöknek Magyar Pétert. Megválasztása után Magyar Péter letette az esküt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy ő nem uralkodni fog, hanem szolgálni fogja a hazáját. Szavai szerint a Tisza arra kapott felhatalmazást, hogy lezárja az évtizedek sodródását, hogy rendszert váltsanak, és kezdjék újra. Kijelentette: az újrakezdéshez szembenézésre, igazságtételre, és megbékélésre van szükség. Megválasztása után Magyar Péter a rendszerváltó népünnepélyként meghirdetett rendezvényen, a Parlament előtti Kossuth téren is beszédet mondott, a közös hit beteljesedésének nevezte a mai napot.

Előzőleg az új képviselők is letették az esküt, majd titkos szavazással Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők a parlament alakuló ülésén. Elfogadta a bizottsági struktúrát is az Országgyűlés. A házelnök első intézkedéseként elrendelte, hogy kerüljön vissza a parlament épületére az uniós zászló. Ezzel az Orbán-kormány mandátuma végéhez ért, mostantól ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig.

A Fidesz frakcióvezetője szerint komoly kétséget ébresztett Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása. Gulyás Gergely, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához úgy fogalmazott: az új kormánynak egyértelmű többsége van céljai megvalósításához, de a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszúbeszéd lett.

Végül csak a Mi Hazánk képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel - írta Toroczkai László pártelnök-frakcióvezető. A politikus úgy fogalmazott, a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP felrúgták a megállapodást.

Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta - hangoztatta a Hála nektek elnevezésű budapesti rendezvényen a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint az új fejezet elkezdéséhez le kell zárni az előzőt. Az összejövetel után a résztvevők a Kossuth Lajos térre vonultak a Magyar Péter miniszterelnökké választását követő rendezvényre.

Gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából az uniós intézmények vezetői. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a megújulás reménye erős jelzés a kihívásokkal teli időkben. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerencsés egybeesésnek nevezte, hogy Magyar Pétert május 9-én, éppen az Európa napon választották meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratuláló üzenetében szintén azt emelte ki: szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt.

Az Egyesült Államok elkötelezett abban, hogy együttműködjön az új magyar kormánnyal - közölte a budapesti nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Caroline Savage azt írta: Washington a többi között kész a partnerségre a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében.

Háromnapos tűzszünetet jelentett be mától hétfőig Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump azt is közölte, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Közben az orosz védelmi tárca állítása szerint az ukrán hadsereg több mint 8 ezer alkalommal sértette meg a tűzszünetet.

A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulón megtartott beszédében. A katonai díszszemlét idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren.

Szabad utat sürget a humanitárius segélyeknek Dél-Libanonban az Európai Unió egyenlőségért felelős biztosa. Hadja Lahbib arra hívta fel a figyelmet, hogy a tűzszünet április 17-i kihirdetése ellenére mind Izrael, mind a Hezbollah síita milícia rendszeresen támadja egymást, és a másikat vádolja a tűzszünet megsértésével.

Megérkezett Spanyolországba a WHO vezetője, hogy vasárnap reggel felügyelje a hantavírussal fertőzött hajó 140 utasának evakuálását a Kanári-szigeteken. Az érintettek 42 napig megfigyelés alatt maradnak. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kiemelte, globálisan és a Kanári-szigeteken is alacsony a hantavírus-fertőzés kockázata. A járvány kitörése óta eddig három ember halt.

Rekordszámú Everest-mászóengedélyt adott ki Nepál az idei tavaszi szezonban. Május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítására. A növekvő forgalom miatt ugyanakkor ismét felmerültek a túlzsúfoltsággal kapcsolatos biztonsági aggályok.

Kezdőlap    Napinfo    Bírálatok is érték Magyar Pétert – a nap hírei

parlament

napinfó

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja
Fanfártól a táncig

Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja
Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek

Közjog – Mostantól Magyar Péter vezeti az Orbán Viktor nélküli Orbán-kormányt

Kedden áll fel Magyar Péter kormánya

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Eddig nem ismert személyi kérdésekről vallott a hivatalba lépő kormány egyik miniszterjelöltje

Az ország a szabadságot választotta Karácsony Gergely szerint

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista

Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista

Az amerikai ultramaratonista a mintegy 400 kilométeres távot 56 óra alatt teljesítette, ezzel abszolút pályacsúcsot futott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 21:22
Nem lesz olyan egyszerű a Mol szerbiai bevásárlása – a nap hírei
2026. április 21. 21:19
Ügyes csalók sütögetik a pecsenyéjüket a Hormuzi-szorosban – a nap hírei
×
×