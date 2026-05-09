Bírálatok is érték Magyar Pétert – a nap hírei

Megalakult az új Országgyűlés, amely megválasztotta miniszterelnöknek Magyar Pétert. Megválasztása után Magyar Péter letette az esküt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy ő nem uralkodni fog, hanem szolgálni fogja a hazáját. Szavai szerint a Tisza arra kapott felhatalmazást, hogy lezárja az évtizedek sodródását, hogy rendszert váltsanak, és kezdjék újra. Kijelentette: az újrakezdéshez szembenézésre, igazságtételre, és megbékélésre van szükség. Megválasztása után Magyar Péter a rendszerváltó népünnepélyként meghirdetett rendezvényen, a Parlament előtti Kossuth téren is beszédet mondott, a közös hit beteljesedésének nevezte a mai napot.

Előzőleg az új képviselők is letették az esküt, majd titkos szavazással Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők a parlament alakuló ülésén. Elfogadta a bizottsági struktúrát is az Országgyűlés. A házelnök első intézkedéseként elrendelte, hogy kerüljön vissza a parlament épületére az uniós zászló. Ezzel az Orbán-kormány mandátuma végéhez ért, mostantól ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig.

A Fidesz frakcióvezetője szerint komoly kétséget ébresztett Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása. Gulyás Gergely, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához úgy fogalmazott: az új kormánynak egyértelmű többsége van céljai megvalósításához, de a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszúbeszéd lett.

Végül csak a Mi Hazánk képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel - írta Toroczkai László pártelnök-frakcióvezető. A politikus úgy fogalmazott, a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP felrúgták a megállapodást.

Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta - hangoztatta a Hála nektek elnevezésű budapesti rendezvényen a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint az új fejezet elkezdéséhez le kell zárni az előzőt. Az összejövetel után a résztvevők a Kossuth Lajos térre vonultak a Magyar Péter miniszterelnökké választását követő rendezvényre.

Gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából az uniós intézmények vezetői. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a megújulás reménye erős jelzés a kihívásokkal teli időkben. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerencsés egybeesésnek nevezte, hogy Magyar Pétert május 9-én, éppen az Európa napon választották meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratuláló üzenetében szintén azt emelte ki: szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt.

Az Egyesült Államok elkötelezett abban, hogy együttműködjön az új magyar kormánnyal - közölte a budapesti nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Caroline Savage azt írta: Washington a többi között kész a partnerségre a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében.

Háromnapos tűzszünetet jelentett be mától hétfőig Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump azt is közölte, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Közben az orosz védelmi tárca állítása szerint az ukrán hadsereg több mint 8 ezer alkalommal sértette meg a tűzszünetet.

A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulón megtartott beszédében. A katonai díszszemlét idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren.

Szabad utat sürget a humanitárius segélyeknek Dél-Libanonban az Európai Unió egyenlőségért felelős biztosa. Hadja Lahbib arra hívta fel a figyelmet, hogy a tűzszünet április 17-i kihirdetése ellenére mind Izrael, mind a Hezbollah síita milícia rendszeresen támadja egymást, és a másikat vádolja a tűzszünet megsértésével.

Megérkezett Spanyolországba a WHO vezetője, hogy vasárnap reggel felügyelje a hantavírussal fertőzött hajó 140 utasának evakuálását a Kanári-szigeteken. Az érintettek 42 napig megfigyelés alatt maradnak. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kiemelte, globálisan és a Kanári-szigeteken is alacsony a hantavírus-fertőzés kockázata. A járvány kitörése óta eddig három ember halt.

Rekordszámú Everest-mászóengedélyt adott ki Nepál az idei tavaszi szezonban. Május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítására. A növekvő forgalom miatt ugyanakkor ismét felmerültek a túlzsúfoltsággal kapcsolatos biztonsági aggályok.