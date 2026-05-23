Miniszterelnöki interjú a jövőről, kabinetfőnöki nyilatkozat a múltról - a nap hírei

Az idén 2 százalékos gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte: még augusztusban kifizetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a SZÉP kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ra befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is.

A Moody’s szerint az új kormány alatt várhatóan javul Magyarország és az Európai Unió viszonyrendszere, ami támogathatja az uniós forrásokhoz való hozzáférést. A hitelminősítő változatlanul hagyta a besorolást és a negatív kilátást jelezve, hogy rövid távon nem várható minősítési lépés. A Moody’s szerint az államadósság aránya emelkedik, a kilátás javítása pedig a magyar–uniós kapcsolatok tartós javulásától függ.

Hetekig is eltarthat a Mol tiszaújvárosi üzemében péntek reggel történt robbanás körülményeinek vizsgálata. A detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan, öten könnyebben megsérültek. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik rendőrségi nyomozás. A Mol vizsgálóbizottságot hozott létre a baleset körülményeinek feltárására. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a Miskolci Kórházból, 7 dolgozó további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil. A balesetben egy 37 éves férfi halt meg.

Az elmúlt 11 évben több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból - írja a Pénzcentrum. A portál Németh Martinra, Bük város önkormányzatának képviselőjére hivatkozott, aki közérdekű adatigényléssel kérte ki a NAV-tól az adatokat. A képviselő azt is kiemelte, hogy a szállítás nem jelenti azt, hogy fel is használták ott az anyagot, az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják.

A jövő újraépítéséről is szólt a zarándokoknak tartott szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A csíksomlyói nyeregbe az idén százezres tömeg érkezett, hogy részt vehessen a hagyományos pünkösdi búcsún. A zarándokok között volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is. A szentmisén Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita is jelen volt.

Novák Katalin volt államfő korábbi kabinetfőnöke szerint Balog Zoltán lobbizott K. Endre kegyelméért, mivel ártatlannak tartotta. Schanda Tamás a 24.hu-nak azt mondta: sem ő, sem a kegyelmi előterjesztést készítő szakmai részleg nem támogatta a döntést. Hozzátette: hiba volt az ügy kezelése, de a 2023-as pápalátogatás miatt időnyomás alatt hozták meg a döntést.

Kókayné Lányi Marietta közoktatási államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Lannert Judit tárcavezető kiemelte: az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szemléletváltáson dolgozik. Az már pénteken ismertté vált, hogy a felsőoktatási államtitkár Katz Sándor lesz.

Sirály Katalint kérte fel a közlekedési és beruházási miniszter a tárca közigazgatási államtitkárának. Vitézy Dávid azt közölte: Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont.

Helyreállították Gyománál a megrongálódott vágányt a békéscsabai Intercity május 14-i kisiklása után. Így már ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt közölte: a helyreállításnál mintegy 360 méteren építették újjá a pályát. Május közepén egy ember súlyosan megsérült, amikor a békéscsabai vonalon kisiklott egy Intercity Gyománál. A közlekedési miniszter teljes körű vizsgálatot rendelt el.

Több tízezren követelték Madridban a spanyol miniszterelnök lemondását a baloldali kormányt érintő korrupciós botrányok miatt. A demonstrációt a Spanyol Civil Társaság szervezte. A rendőrség szerint egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a Pedro Sánchez rezidenciáját védő kordont. Az összecsapásokban hét rendőr megsérült, három embert őrizetbe vettek.

Az iráni külügyminiszter szerint Washington szabotálja a béketárgyalásokat. * Abbász Aragcsi arról beszélt, az amerikai kormány túlzott követeléseket támaszt és egymásnak ellentmondó állításokat fogalmaz meg. Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy Irán túszul ejtse a globális energiapiacokat.

Kongón és Ugandán kívül újabb tíz afrikai országot fenyeget az ebolavírus - figyelmeztetett az afrikai járványügyi központ. Az érintett államok között van Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Tanzánia, Etiópia, Burundi, Angola és Zambia is. A WHO ismét komoly aggodalmát fejezte ki a nagy halálozási rátával terjedő vírusos betegség újabb fertőzései miatt.

Fokozott biztonsági készültség mellett kezdődik meg a mekkai zarándoklat, amelyre akár hárommillió muszlim hívőt várnakA szervezők célja a korábbi években tapasztalt balesetek és torlódások megelőzése. A hatóságok külön figyelmet fordítanak a hőség elleni védekezésre és az infrastruktúra terhelésének kezelésére.

Kalifornia déli részén 40 ezer embert szólítottak fel otthonuk elhagyására a hatóságok, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy ipari tartályból. A hatóságok 23 négyzetkilométeres körzetben rendeltek el evakuálást, több Orange megyei várost is érintve. A vegyület gőzei erős irritációt és rosszullétet okozhatnak, robbanás esetén pedig súlyos környezeti szennyezés veszélye áll fenn.