2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Real Madrid. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

A Madrid az első, a PSG ötödik, az Arsenal nyolcadik

Infostart / MTI

Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgóklubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint.

A friss lista élén egymást követően ötödik éve áll a spanyol klub, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A lajstrom második helyén a La Ligában bajnoki címét megőrző FC Barcelona áll 7,5 milliárd dollárral, a harmadikon pedig a Manchester United 7,2 milliárddal.

Az értéksorrendben az angol Premier League adja a legtöbb csapatot a top 30-ba, tizenegyet. Az amerikai élvonalat (Major League Soccer) hét, az olasz Serie A-t négy klub képviseli a legértékesebb harmincban.

A három magyart is foglalkoztató Liverpool a negyedik helyen áll 6,2 milliárd dolláros értékkel, miközben a Manchester City az ötödikről a hetedik helyre esett vissza 5,5 milliárddal.

A Bayern München őrzi a hatodik helyét 5,7 milliárd dollárral, míg a Paris Saint-Germain a hetedikről az ötödikre jött fel 5,8 milliárd dollárral. A londoni Ágyúsok a nyolcadikok a Forbesnál 5,4 milliárd dollárral.

Szenzációs hír: Arne Slot távozik a Liverpooltól

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen

US, UK and Australia to develop underwater drone technology

