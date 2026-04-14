Az IMF rontott idei globális növekedési előrejelzésén

A januárban vártnál 0,2 százalékponttal kisebb ütemben, 3,1 százalékkal nőhet az idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4 százalékkal nőtt.

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója már a múlt héten jelezte, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli katonai művelet miatt rontani fogják a globális gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzést. Akkor azt mondta, hogy ha nem lett volna az Irán elleni háború, fölfelé módosította volna a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslését az IMF. Az IMF változatlanul hagyta a fejlett országokra vonatkozó növekedési előrejelzését az idei és a jövő évre a januári becsléséhez képest. Az idén várhatóan 1,8 százalék lesz a növekedés ebben a régióban, 2027-ben pedig 1,7 százalék. Az országcsoport gazdasága 1,9 százalékkal nőtt 2025-ben.

Az IMF az Egyesült Államok idei GDP-növekedési kilátását 0,1 százalékponttal 2,3 százalékra rontotta, miután a GDP tavaly 2,1 százalékkal nőtt. A szervezet jövőre 2,1 százalékos növekedést vár, 0,1 százalékponttal magasabbat, mint amire januárban számított. Az euróövezetben a tavalyi 1,4 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,1 százalékos bővülést vár az IMF, 0,2 százalékponttal alacsonyabbat a januárban vártnál, jövőre pedig 1,2 százalékos növekedést, ami 0,2 százalékponttal rosszabb az év elején becsülthöz viszonyítva.

Németország idei növekedési prognózisát 0,3 százalékponttal 0,8 százalékra vitte le az IMF, a jövő évit szintén 0,3 százalékponttal 1,2 százalékra csökkentette. A német GDP tavaly 0,2 százalékkal nőtt. A fejlődő országokban 3,9 százalékos növekedést vár az idén és 4,2 százalékosat jövőre az IMF. Az idei előrejelzését 0,3 százalékponttal rontotta, a jövő évit 0,1 százalékponttal javította januári várakozásához képest. Az országcsoport GDP-je tavaly 4,4 százalékkal bővült. A kínai növekedési előrejelzését az idei évre 0,1 százalékponttal 4,4 százalékra gyengítette az IMF, a jövő évit viszont 4 százalékon tartotta a nemzetközi szervezet. Kína GDP-je tavaly 5 százalékkal nőtt.

India gazdasága a tavalyi 7,6 százalékos növekedés után a várakozás szerint idén és jövőre egyaránt 6,5 százalékkal bővül, ami 0,1 százalékos javítás a januári előrejelzéshez képest mindkét évre. Az orosz hazai össztermék a tavalyi 1 százalékos növekedés után az idén és jövőre egyaránt 1,1 százalékkal nőhet, az ideit 0,3 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal javították föl a jelentés összeállítói januárhoz képest. A világkereskedelmi forgalom tavaly 5,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,8 százalékkal, jövőre 3,8 százalékkal bővül. Az idei forgalomra vonatkozó adatot januárhoz képest 0,2 százalékponttal, a jövő évit 0,7 százalékponttal vitte följebb az IMF.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának egyszerű számtani átlaga tavaly 67,74 dollár volt. Idén várhatóan 82,22 dollár, jövőre pedig 75,97 dollár lesz. Az ideit 62,13 dollárról, a jövő évit 62,17 dollárról módosították. A globális infláció a tavalyi 4,1 százalékról idén 4,4 százalékra gyorsul, jövőre viszont 3,7 százalékra mérséklődik a kedden ismertetett friss előrejelzés szerint. A januári várakozáshoz képest az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 0,6 százalékponttal, a jövő évit 0,3 százalékponttal följebb vitte az IMF.

A fejlett országokban a tavalyi 2,5 százalék után idén 2,8 százalékos, jövőre 2,2 százalékos inflációt vár az IMF. A friss előrejelzés az idei adatot 0,6 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal megemelte. Az euróövezetben várt idei inflációt 1,9 százalékról 2,6 százalékra, a jövő évit 2 százalékról 2,2 százalékra változtatta az IMF. Az Egyesült Államok idei évre várt inflációját 2,4 százalékról 3,2 százalékra módosították, a jövő évit viszont 2,1 százalékra vitték le a januárban becsült 2,2 százalékról.

A fejlődő országokban az infláció a tavalyi 5,2 százalékról idén 5,5 százalékra gyorsul, jövőre 4,6 százalékra lassul a Nemzetközi Valutaalap keddi jelentése szerint. Az idei adatot 0,7 százalékponttal, a jövő évit 0,3 százalékponttal emelték meg a jelentés összeállítói a januári becsléshez viszonyítva.

Magyarország kapcsán az IMF azzal számol, hogy a tavalyi 0,4 százalékos gazdasági növekedés után az idén 1,7 százalékkal, jövőre 2 százalékkal nő a hazai össztermék (GDP). Az infláció várhatóan lassul, a tavalyi 4,4 százalékról 2026-ban 3,8 százalékra, 2027-ben pedig 3,5 százalékra mérséklődik. A folyó fizetési mérlegben a GDP-hez mérten idén 0,4 százalékos hiányt, jövőre 0,4 százalékos többletet vár az IMF a tavalyi 1,3 százalék aktívum után. A jelentés összeállítói szerint az idén munkanélküliségi ráta 4,2 százalékra, jövőre 4 százalékra csökken a 2025. évi 4,3 százalékról.