ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.32
usd:
308.04
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Concept of stock market, economy, investment crash.
Nyitókép: jayk7 / Getty Images

Az IMF rontott idei globális növekedési előrejelzésén

Infostart / MTI

Ennek az egyik fő oka az Irán elleni háború, hazánk mindeközben az előrejelzés szerint idén 1,7 százalékkal tudja növelni a GDP-jét.

A januárban vártnál 0,2 százalékponttal kisebb ütemben, 3,1 százalékkal nőhet az idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4 százalékkal nőtt.

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója már a múlt héten jelezte, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli katonai művelet miatt rontani fogják a globális gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzést. Akkor azt mondta, hogy ha nem lett volna az Irán elleni háború, fölfelé módosította volna a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslését az IMF. Az IMF változatlanul hagyta a fejlett országokra vonatkozó növekedési előrejelzését az idei és a jövő évre a januári becsléséhez képest. Az idén várhatóan 1,8 százalék lesz a növekedés ebben a régióban, 2027-ben pedig 1,7 százalék. Az országcsoport gazdasága 1,9 százalékkal nőtt 2025-ben.

Az IMF az Egyesült Államok idei GDP-növekedési kilátását 0,1 százalékponttal 2,3 százalékra rontotta, miután a GDP tavaly 2,1 százalékkal nőtt. A szervezet jövőre 2,1 százalékos növekedést vár, 0,1 százalékponttal magasabbat, mint amire januárban számított. Az euróövezetben a tavalyi 1,4 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,1 százalékos bővülést vár az IMF, 0,2 százalékponttal alacsonyabbat a januárban vártnál, jövőre pedig 1,2 százalékos növekedést, ami 0,2 százalékponttal rosszabb az év elején becsülthöz viszonyítva.

Németország idei növekedési prognózisát 0,3 százalékponttal 0,8 százalékra vitte le az IMF, a jövő évit szintén 0,3 százalékponttal 1,2 százalékra csökkentette. A német GDP tavaly 0,2 százalékkal nőtt. A fejlődő országokban 3,9 százalékos növekedést vár az idén és 4,2 százalékosat jövőre az IMF. Az idei előrejelzését 0,3 százalékponttal rontotta, a jövő évit 0,1 százalékponttal javította januári várakozásához képest. Az országcsoport GDP-je tavaly 4,4 százalékkal bővült. A kínai növekedési előrejelzését az idei évre 0,1 százalékponttal 4,4 százalékra gyengítette az IMF, a jövő évit viszont 4 százalékon tartotta a nemzetközi szervezet. Kína GDP-je tavaly 5 százalékkal nőtt.

India gazdasága a tavalyi 7,6 százalékos növekedés után a várakozás szerint idén és jövőre egyaránt 6,5 százalékkal bővül, ami 0,1 százalékos javítás a januári előrejelzéshez képest mindkét évre. Az orosz hazai össztermék a tavalyi 1 százalékos növekedés után az idén és jövőre egyaránt 1,1 százalékkal nőhet, az ideit 0,3 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal javították föl a jelentés összeállítói januárhoz képest. A világkereskedelmi forgalom tavaly 5,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,8 százalékkal, jövőre 3,8 százalékkal bővül. Az idei forgalomra vonatkozó adatot januárhoz képest 0,2 százalékponttal, a jövő évit 0,7 százalékponttal vitte följebb az IMF.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának egyszerű számtani átlaga tavaly 67,74 dollár volt. Idén várhatóan 82,22 dollár, jövőre pedig 75,97 dollár lesz. Az ideit 62,13 dollárról, a jövő évit 62,17 dollárról módosították. A globális infláció a tavalyi 4,1 százalékról idén 4,4 százalékra gyorsul, jövőre viszont 3,7 százalékra mérséklődik a kedden ismertetett friss előrejelzés szerint. A januári várakozáshoz képest az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 0,6 százalékponttal, a jövő évit 0,3 százalékponttal följebb vitte az IMF.

A fejlett országokban a tavalyi 2,5 százalék után idén 2,8 százalékos, jövőre 2,2 százalékos inflációt vár az IMF. A friss előrejelzés az idei adatot 0,6 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal megemelte. Az euróövezetben várt idei inflációt 1,9 százalékról 2,6 százalékra, a jövő évit 2 százalékról 2,2 százalékra változtatta az IMF. Az Egyesült Államok idei évre várt inflációját 2,4 százalékról 3,2 százalékra módosították, a jövő évit viszont 2,1 százalékra vitték le a januárban becsült 2,2 százalékról.

A fejlődő országokban az infláció a tavalyi 5,2 százalékról idén 5,5 százalékra gyorsul, jövőre 4,6 százalékra lassul a Nemzetközi Valutaalap keddi jelentése szerint. Az idei adatot 0,7 százalékponttal, a jövő évit 0,3 százalékponttal emelték meg a jelentés összeállítói a januári becsléshez viszonyítva.

Magyarország kapcsán az IMF azzal számol, hogy a tavalyi 0,4 százalékos gazdasági növekedés után az idén 1,7 százalékkal, jövőre 2 százalékkal nő a hazai össztermék (GDP). Az infláció várhatóan lassul, a tavalyi 4,4 százalékról 2026-ban 3,8 százalékra, 2027-ben pedig 3,5 százalékra mérséklődik. A folyó fizetési mérlegben a GDP-hez mérten idén 0,4 százalékos hiányt, jövőre 0,4 százalékos többletet vár az IMF a tavalyi 1,3 százalék aktívum után. A jelentés összeállítói szerint az idén munkanélküliségi ráta 4,2 százalékra, jövőre 4 százalékra csökken a 2025. évi 4,3 százalékról.

előrejelzés

imf

csökkenés

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Több olyan ügy is szóba került az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján, ami érinti Magyarországot. A szervezet szóvivői hangsúlyozták: szorosan együtt kívánnak működni Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal, hogy elérhetővé váljanak a jelenleg jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források, bár egyelőre még türelmet kértek.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint

Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint. Időközben az ukrán elnök bejelentette, hogy két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban azt mondta: ha meg is indul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása.
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott. Az amerikai kereskedés kifejezetten optimista hangultaban telik: a befektetők láthatóan óvatosan optimisták az iráni konfliktus rendezését illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott Moszkva titkos hadművelete: szakadár államot hoznának létre Oroszország szomszédjában

Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

Tracking data analysed by BBC Verify shows at least four ships linked to Iran have crossed the waterway, after the start of a US blockade on Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 19:36
Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat
2026. április 14. 19:02
Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint
×
×