2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Nem most lesz pluszos a budapesti BL-döntő – Szabados Gábor az Arénában

Hosszú távon térül meg a Bajnokok Ligája döntő budapesti megrendezése, valódi hasznot a város- és országimázsra gyakorolt hatása miatt hoz majd – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.

Közvetlen nyereség a BL-döntő szintű események alkalmával nem érhető el – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász. „Az, hogy van egy táblázatunk, az egyik oszlopba rakjuk a közvetlen bevételeket, a másik oldalba a kiadásokat, és hogy a bevétel több legyen, mint a kiadás, ez gyakorlatilag kizárt, nagyon-nagyon speciális esetben valósítható csak meg” – fogalmazott.

Szerinte alapvetően nem azon nyer Budapest, hogy milyen bevételek érkeznek akár a városba, akár a különböző értékesítési pontokon, hanem elsősorban azon a médiafigyelmen, amit ez a mérkőzés jelent Budapestnek. Hosszú távú lesz tehát a rendezés megtérülése, ez pedig sokkal nehezebben mérhető.

„Lehet beszélni arról, hogy mennyit költenek ezek a szurkolók, akik idelátogatnak. Lehet ezt mérni is, viszont ezek az összegek alapveően azoknál a vállalkozásoknál csapódnak le, amelyek ezzel foglalkoznak. Ha az adót, az áfát nézzük, akkor természetesen az államkasszában is látszik a bevétel, de az csak kisebb rész, kisebb összeg is, mint a közvetlen állami vagy fővárosi önkormányzati kiadás” – mutatott rá.

Szabados Gábor példaként említette, hogy a szervezésben résztvevő cégek több mint 300 millió forint értékben kaptak adóelengedést, ami így komoly költségre mutat mind szervezési oldalon, mind az állam oldaláról, ahol ez mínusz az adóbevételekben.

Szerinte olyan kimutatás nem is lesz, amely végén a közvetlen bevételek meghaladják a közvetlen kiadásokat, de ez minden egyes sporteseménynél így van.

De akkor miért érdemes BL-döntőt és hasonlókat rendezni, ha ez ennyire nem mérhető, még ha akár hasznot is hajt? Szabados Gábor sportközgazdász szerint egyrészt idejön rengeteg ember, akik közvetlenül érintkeznek magyarokkal, megismerik Budapestet és az országot, jó képet tudunk nekik mutatni magunkról, és ez a későbbi turisztikai bevételekben óriási erőt jelenthet. Emellett Budapest neve szerte a világban forog a médiában, ráadásul nemcsak a döntő napján, hanem az egész Bajnokok Ligája-szezon alatt olyan mértékben emlegetik, és annyira pozitívan, hogy ez mind a városra, mind Magyarországra nézve nagyon komoly imázshatást fejt ki. Várhatóan az a média- és figyelemérték, amit Budapest kap, jóval több, mint amit elköltenek az eseményre – összegezte.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült. A teljes beszélgetés alább látható, hallható.

Kiderült, mikor érkeznek Magyarországra az eurómilliárdok

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk

Palace was handed Andrew's controversial envoy emails six years ago

