2026. április 17. péntek Rudolf
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben

A tiltás januárban lépett életbe.

A vasárnapi országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter EP-képviselői is, ám továbbra sem képviselheti a jobbközép Európai Néppárt (EPP) frakcióját az Európai Parlament vitáin – írta a Mandiner.

Mint ismert, a tiltás januárra vezethető vissza, amikor Manfred Weber, az EPP vezetője mind a hét tiszás európai parlamenti képviselőre büntetést szabott ki, mert nem voltak hajlandóak leszavazni a szélsőjobboldal által támogatott, az Európai Bizottság megbuktatását célzó indítványt. A magyar delegáció nem vett részt a szavazáson, megszegve a képviselőcsoport utasítását a javaslat leszavazására.

Egy ilyen büntetés hat hónapig tart, ennyi ideig

  • nem szólalhatnak fel az EP-pártcsalád nevében a plenáris ülésen,
  • nem vezethetnek jogalkotási munkát, és
  • nem tárgyalhatnak kollégáik nevében.

Az Euractivnak Hannah Neumann német zöldpárti EP-képviselő azt mondta, erős politikai üzenetet küldene, ha az Orbán Viktor által képviselt, unióval szembeni polikát megváltoztatni kívánó Magyar Péter az EPP nevében elsőként szólalna fel a következő kulcsfontosságú plenáris vitában, és ismertetné, hogyan tervezi Magyarország uniós politikájának megváltoztatását.

„Biztos vagyok benne, hogy Manfred Weber elég büszke párttársai választási győzelmére ahhoz, hogy megadja ezt a kiváltságot” – mondta a brüsszeli lapnak.

Az Euractiv megkérdezte Jeroen Lenaers holland EP-képviselőt, az EPP frakció vezetőjét, aki azonban megerősítette, hogy a tilalmat nem oldották fel.

A szankció vonatkozik még a következő négy plenáris ülésre, és csak a szeptemberi plenárisra jár le.

Mint az Euractiv felidézi, a magyarországi választási kampány során a Tisza szembe ment a Néppárt álláspontjával egyes olyan, kulcsfontosságú kérdésekben, mint Ukrajna, a migráció és az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kapcsolatos bizalmatlansági szavazások, hogy ne nyújtson könnyű támadási lehetőséget Orbán Viktor most már leköszönő miniszterelnöknek és pártjának, mert a Brüsszel „bábjaként” ábrázolták Magyar Pétert.

A tilalom miatt a Tisza Párt európai parlamenti képviselői nem tudnak részt venni az Európai Parlament Magyarországról szóló vitáján, amennyiben azt – a várakozásoknak megfelelően – a strasbourgi plenáris ülésre tűzik ki a hónap későbbi szakaszában.

A január óta élő tilalmat a Tisza képviselői egy-két esetben ki tudták kerülni. Dávid Dóra és Tarr Zoltán a szlovákiai jogállamiságról szóló vitában szólaltak fel az úgynevezett „catch-the-eye” eljárást alkalmazva (az adott vita fő szakaszának végén, a biztos vagy a tanács képviselőjének válasza előtt egy-egy, a felszólalók között előre nem jelentkezett képviselőnek biztosított nagyon rövid, egyperces beszédlehetőség), Gerzsenyi Gabriella pedig írásban nyújtott be észrevételeket.

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának kérdése az elmúlt hónapokban több szempontból is a politikai pártok kiemelt kampánytémájává vált. A választások lezárultával várható, hogy a jelenlegi szabályozások átalakítása rövid távon az új kormányzat napirendjére kerül, azonban a gazdaságnak az átmeneti időszakban is szüksége van az erőforrásokra – főként, ha az évek óta várt fellendülés és a folyamatban lévő nagyberuházások szériagyártása elkezdődik. Rövid távon jelentősen felértékelődhet a magyar munkaerő, hosszú távon azonban elengedhetetlen egy átgondolt, piaci alapon működő és nemzetgazdasági célokat támogató keretrendszer szerint működő gyakorlat kialakítása.

Annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán.

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

