Magyar Péter is focilázban: Újpestről üzent – videó

Magyar Péter egy futballpályáról jelentkezett be szombati videójában.

Mint mondja: a fia meccsét nézte végig Újpesten, 2–0-ra nyertek.

Magyar Péter a rövid bevezetés után egy másik fontos mérkőzésről, az esti BL-döntőről beszél.

Hangsúlyozza büszkeségét, hogy Magyarország egy ilyen kiemelt világeseményt rendez.

Kiemeli, hogy eddig minden a legnagyobb rendben zajlik.

Elismerően beszélt a rendőrök teljesítményéről és hangsúlyozta, hogy négyezer rendőr teljesít egyszerre szolgálatot.

Beszélt arról, hogy logisztikai szempontból is milyen hatalmas feladat ez a rendezvény, például rengeteg repülőgép érkezik a Liszt Ferenc repülőtérre.

Magyar Péter megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárulnak a BL-döntő sikeres megrendezéséhez.

Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak – értékelt a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter azt mondta: a BL-döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, s nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi ezt az eseményt.

Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett: 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt.

„Egy fantasztikus mérkőzésre, egy fantasztikus sporteseményre van kilátás. Én mindenkinek egy szép szombatot kívánok a külföldi vendégeinknek is. Reméljük, hogy békességben fog lezajlani ez az esemény és a sport lesz a középpontban” – fogalmazott a miniszterelnök.