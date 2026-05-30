2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Kommentátorállások a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntõ elõtt a Puskás Arénában 2026. május 29-én. A BL-döntõt a címvédõ francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal játssza.
Magyar Péter is focilázban: Újpestről üzent – videó

Tegnap magyarok milliói figyeltek Brüsszelre. Ma már a fél világnak Budapesten a szeme – így hangol a BL-döntőre a miniszterelnök.

Magyar Péter egy futballpályáról jelentkezett be szombati videójában.

Mint mondja: a fia meccsét nézte végig Újpesten, 2–0-ra nyertek.

Magyar Péter a rövid bevezetés után egy másik fontos mérkőzésről, az esti BL-döntőről beszél.

Hangsúlyozza büszkeségét, hogy Magyarország egy ilyen kiemelt világeseményt rendez.

Kiemeli, hogy eddig minden a legnagyobb rendben zajlik.

Elismerően beszélt a rendőrök teljesítményéről és hangsúlyozta, hogy négyezer rendőr teljesít egyszerre szolgálatot.

Beszélt arról, hogy logisztikai szempontból is milyen hatalmas feladat ez a rendezvény, például rengeteg repülőgép érkezik a Liszt Ferenc repülőtérre.

Magyar Péter megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárulnak a BL-döntő sikeres megrendezéséhez.

Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak – értékelt a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter azt mondta: a BL-döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, s nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi ezt az eseményt.

Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett: 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt.

„Egy fantasztikus mérkőzésre, egy fantasztikus sporteseményre van kilátás. Én mindenkinek egy szép szombatot kívánok a külföldi vendégeinknek is. Reméljük, hogy békességben fog lezajlani ez az esemény és a sport lesz a középpontban” – fogalmazott a miniszterelnök.

Szenzációs hír: Arne Slot távozik a Liverpooltól

A Bajnokok Ligája döntő miatt éppen Budapesten tartózkodó Fabrizio Romano szenzációs hírt osztott meg a közösségimédia-paltformján: távozik a Liverpooltól Arne Slot. Az olasz újságíró a legesélyesebb utódot is megnevezte.
 

Megtörtént a csoda, oxigénmaszkban hozták a felszínre a túlélőket: elképesztő barlangi mentés részletei derültek ki

Sikeresen kimentették azt a négy embert, akik az áradó víz miatt tíz napja rekedtek egy laoszi barlangban. A mentőakcióban finn laoszi és thai csapatok dolgoztak együtt. A túlélőket búvárok segítették ki a szűk, vízzel elöntött járatokon át - írta meg a Sky News.

Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért

A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.

Palace was handed Andrew's controversial envoy emails six years ago

Thousands of emails containing information about the former prince's financial dealings were given to the Royal Household in 2020.

