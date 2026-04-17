Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

A sajtó szabad parlamenti mozgásáról szóló beszámolójával kezdte Magyar Péter az első parlamenti egyeztetésről szóló beszámolóját, megígérte, hogy igyekeznek, hogy minden a jövőben is így maradjon.

Megerősítette, amit korábban is mondta: rugalmasságra, kompromisszumra törekszik a parlamenti pozíciók elosztásánál, akkor is, ha ezt a parlamenti arányok nem tükrözik majd, de mindezzel megvárja még a hivatalos eredményeket, amelyek alapján 141-142 mandátuma is lehet majd a Tisza Pártnak az új Országgyűlésben.

Felidézte, az előző házelnök tiltotta ki a Parlamentből a sajtó egy részét.

Javasolta: parlamenti alelnökök száma maradhat 6, de nem tart igényt 4 alelnöki székre, mint a Fidesz az előző ciklusra, így a Mi Hazánknak és a KDNP-nek maradhatna alelnöki széke.

Bejelentette: 20 parlamenti bizottság létrehozását javasolja, a régiekhez képest átnevezések és egyszerűsítések is lennének.

Javasolja azt is, a miniszterelnöki eskütételre már az alakuló ülésen kerüljön sor, ugyanerre a napra szeretne egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt a Kossuth térre. Ebben „trükk", hogy Sulyok Tamás dönti el, mikor lesz az alakuló ülés. Magyar Péter szeretné, ha május második szombatján, 9-én lehetne mindez, de legkorábban 7-8-án lehet.

Elmondta még, hogy Gulyás Gergely (Fidesz) kérése: már a miniszterelnök eskütételét követően hétfőn kerüljön sor a miniszteri meghallgatásokra, ez tehát május 11.

Az eskü a Szent Korona előtt lesz, és a székely himnusz is elhangzik a magyar Himnusz után.

Támogatja a Mi Hazánkot, hogy legyen MNB-ügyi bizottság a parlamentben, még akkor is, ha „kevesebb képviselőjük van, mint törpéje Hófehérkének”.

„Pénzszórás”

Amit még elmondott: megkapták az Országgyűlés főigazgatójától azt a kimutatást, hogy eddig milyen juttatások voltak a parlamentben, a pénzszórásnak megálljt fog parancsolni, egy képviselő 10 millió forintot kapott a fizetésén felül telefonra, munkatársakra, egyebekre havonta, 100-120 milliárd forint ment el egy ciklusban.

A Fidesznél a frakció a pártnak utalt át havonta 10 millió forintot, ez is máshogy lesz ígérete szerint.

Kérdésre válaszolva izgalmasabb parlamenti üléseket ígért, mert „nem szavazógombok fognak ülni” a parlamentben.

Megerősítette:

délután 5 órára érkezik hozzá Ursula von der Leyen kabinetfőnöke, az egyeztetésen a leendő magyar kormány több tagja is részt vesz, Kármán András, Kapitány István és Orbán Anita is.

Konstruktív tárgyalásra számít, de ez nem lesz egyszerű, mert rövid az idő, augusztus 31-éig sok milliárd euró fejlesztési forrás felhasználási határideje ugyanis lejár, sürgős feladatai között megnevezte a HÉV-cserék ügyét.

Megígérte, Varsó és Bécs után Brüsszelbe megy, hogy ez az egyeztetés tovább folytatódjon.

„Bábok”, közmédia, iratmegsemmisítés

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, a parlament alakuló ülésén „a bábok jelenlegi és volt feleségeire annyira nincs szükség”, így még felszabadulhatnak helyek az eseményre.

A közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztéséről is beszélt, nem tisztje, hogy a felelősséget kiporciózza, de két vezető (Papp Dániel, Németh Zsolt „Pitbull”) egészen biztosan felelni fog, hisz „egészen nyilvánvaló, hogy zajlik a kézi vezérlés a Karmelitából”. Vágóknak nem lesz szerinte bántódásuk.

Beszélt még arról is, hogy konkrét információik vannak arról, hogy zajlik az iratmegsemmisítés

minisztériumokban

háttérintézményeknél

neres cégekben.

Kérte, ebben senki ne vegyen részt, konkrét videofelvételeik vannak ezekről az eseményekről.

Miniszterek, energia

Végül elmondta,

Nagy Márton és Kármán András már tárgyaltak az átadás-átvételről, ahogy Szijjártó Péter is Kapitány Istvánnal gazdasági kérdésekben.

Költségvetési kérdésekkel majd ezután foglalkoznak, amit most látnak, hogy 1990 óta nem volt ekkora hiány, mint amit erre az évre terveznek és meg is valósul. A költségvetési politikáról szólva szilárd, vállalható, szolid büdzséről beszélt. A Költségvetési Tanács jövőjéről még majd dönteniük kell.

Tisztázta: megszünteti EP-képviselői mandátumát a miniszterelnöki mandátum felvétele előtt.

Értesülései szerint jövő héten

elindul az olaj a Barátság vezetéken,

reméli, hogy az orosz fél is megtesz mindent a zavartalanságért. Emellett az Adria vezetéken is érkezik alapanyag.

Megerősítette azt is: megmarad a védett ár is az üzemanyag esetében, figyelni fogják, hogy meddig van erre szükség.

Kijelentette még: szociális miniszter lesz Bódis Krisztina az új Tisza-kormányban, és lesz egy társadalmi részvételiséggel kapcsolatos parlamenti bizottság is.

Ismételten kérte, fejezzék be Rubovszky Rita szidalmazását, verbális lincselését a nyilvánosságban. Lapinformációk szerint ő a Tisza Párt oktatási és kulturális miniszterjelöltje. Kikéri magának, ha valaki egy katolikus iskolában tanított vagy vezető volt, ne lehetne jó szakember. „Mindenki legyen türelemmel, megértéssel, hallgassuk meg a másikat, tájékozódjunk.”

Az InfoRádió kérdésére elmondta,

nem javasolt még házelnököt,

erre a jövő héten kerül sor, a házalelnökök ügyében szintúgy, az egyik tiszás alelnökjelölt a törvény-előkészítési bizottság elnökjelöltje is lesz.