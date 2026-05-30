2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitja az új Országgyûlés alakuló ülését az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunyt sofőr családjának

Infostart / MTI

A köztársasági elnök a sérülteknek mielőbbi gyógyulást kívánt.

A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának.

"Megrendítő a pécsi fiatal sportolók, edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!" – fogalmazott Sulyok Tamás.

A Pécsi Sportiskola aerobikcsapatát érte tragikus buszbaleset a 6-os főúton

A Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hird között; a sportolók a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak.

A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében, egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola közössége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt sofőr családjának és szeretteinek.

A sportiskola tájékoztatása szerint a mentőszolgálat valamennyi utast kórházba szállította; a gyermekeket a gyermekklinikán, a felnőtteket a 400 ágyas klinika sürgősségi osztályán látják el. A sérültek között van egy versenyző, aki combcsonttörést szenvedett, emellett több esetben ujjtörés, agyrázkódás, zúzódás és horzsolás is történt.

A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérik.

A PSN Zrt. vezetése közölte, folyamatosan kapcsolatban állnak az érintett családokkal, az egészségügyi intézményekkel és a hatóságokkal.

A történtekre való tekintettel a sportiskola aerobikosai a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain nem vesznek részt.

Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere a Facebook-oldalán Pécs közössége nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt sofőr családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket ez a tragikus veszteség mélyen érint.

„Gondolatban mindannyian a sérült gyermekekkel, családjaikkal, edzőikkel és a teljes sportközösséggel vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: Pécs teljes közössége bízik a sérültek mielőbbi és teljes felépülésében. A városvezető köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a mentésben, az ellátásban és a segítségnyújtásban részt vesznek.

Ezekben az órákban a legfontosabb az érintettek támogatása, a családok nyugalma és a gyermekek gyógyulása, Pécs városa minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak – közölte.

A Bajnokok Ligája döntő miatt éppen Budapesten tartózkodó Fabrizio Romano szenzációs hírt osztott meg a közösségimédia-paltformján: távozik a Liverpooltól Arne Slot. Az olasz újságíró a legesélyesebb utódot is megnevezte.
 

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötöttek a befagyasztott magyar uniós források, mintegy 16,4 milliárd euró felszabadításáról. A megállapodás nemcsak a helyreállítási alapra, hanem a kohéziós források jelentős részére is kiterjed, amennyiben a Tisza-kormány elvégzi a szükséges jogalkotási munkát. A kormányzás szombati eseményeiről cikkünkben percről percre tudósítunk.

Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.

Thousands of emails containing information about the former prince's financial dealings were given to the Royal Household in 2020.

2026. május 30. 13:32
