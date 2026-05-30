Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunyt sofőr családjának

A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának.

"Megrendítő a pécsi fiatal sportolók, edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!" – fogalmazott Sulyok Tamás.

A Pécsi Sportiskola aerobikcsapatát érte tragikus buszbaleset a 6-os főúton

A Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hird között; a sportolók a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak.

A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében, egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola közössége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt sofőr családjának és szeretteinek.

A sportiskola tájékoztatása szerint a mentőszolgálat valamennyi utast kórházba szállította; a gyermekeket a gyermekklinikán, a felnőtteket a 400 ágyas klinika sürgősségi osztályán látják el. A sérültek között van egy versenyző, aki combcsonttörést szenvedett, emellett több esetben ujjtörés, agyrázkódás, zúzódás és horzsolás is történt.

A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérik.

A PSN Zrt. vezetése közölte, folyamatosan kapcsolatban állnak az érintett családokkal, az egészségügyi intézményekkel és a hatóságokkal.

A történtekre való tekintettel a sportiskola aerobikosai a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain nem vesznek részt.

Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere a Facebook-oldalán Pécs közössége nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt sofőr családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket ez a tragikus veszteség mélyen érint.

„Gondolatban mindannyian a sérült gyermekekkel, családjaikkal, edzőikkel és a teljes sportközösséggel vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: Pécs teljes közössége bízik a sérültek mielőbbi és teljes felépülésében. A városvezető köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a mentésben, az ellátásban és a segítségnyújtásban részt vesznek.

Ezekben az órákban a legfontosabb az érintettek támogatása, a családok nyugalma és a gyermekek gyógyulása, Pécs városa minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak – közölte.