Jövőre mérsékeltebb pénzromlásra számít az MNB - a nap hírei

Jövőre mérsékeltebb pénzromlásra számít az MNB a legfrissebb inflációs jelentésben. Ez részben a globális élelmiszerár-emelkedési ciklus lezárultának hatása lehet. A jegybank az idei évre 4,4 százalékos, jövőre 3,2 százalékos, 2017-re 3,3 százalékos inflációval kalkulál, éves átlagban. Az MNB 2,4 százalékos GDP-növekedést prognosztizál.

A szabályozási környezet változása miatt mától megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon a Revolut. A magyar felhasználók így nem tudnak kriptovalutát vásárolni, eladni vagy tartani a Revoluton. Ezzel párhuzamosan az egyik legnagyobb magyar kriptovaluta-váltó, a CoinCash is felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

Januártól 8,69 százalékra mérséklődik az idén igényelt diákhitel1 kamata. A 2024 végéig felvett szabad felhasználású diákhitelek esetében a kamatsop miatt marad 7,99 százalékos kamat – közölte a Diákhitel Központ.

Megállapodást kötött kis moduláris reaktorok magyarországi alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára az MVM az amerikai Holtec-kel. Az MVM Csoport vezérigazgatójának bejelentése szerint az amerikai cég saját fejlesztésű SMR-300 típusú reaktorait vizsgálják majd.

Lemondásra szólította fel a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testületének tagjait az Akadémiai Dolgozók Fóruma. Az érdekképviselet szerint ha ez nem történik meg, azzal az érintett tagok erkölcsi, anyagi és jogi felelősséget vállalnak a HUN-REN szabálytalan és pazarló működéséért.

Eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett, 831 milliárd forint értékben a fix 3 százalékos kkv hitelre - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca arra hívja fel a figyelmet. hogy időarányosan az adat 108 százalékos emelkedésnek felel meg.

A kormány mintegy 51,4 milliárd forint hazai többletforrást biztosít a folyamatban lévő és részben már lezárult közútfejlesztési beruházások, valamint az országos közúthálózat felújítási és tervezési feladatainak megvalósítására - jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezzel 19 útszakasz felújításának tervezése indulhat meg több mint 1 milliárd forintból, míg 40 útszakaszon kezdődhet meg a felújítás.

Januártól a regisztrációs adót is érinti az automatikus inflációkövető adókiigazítás. A jövő év elejétől ezért a 45 ezer forintos alapérték 47 ezer forintra emelkedik.

A fővárosi kormányhivatal vizsgálja a főváros tegnap elfogadott költségvetését, mert az a főispán szerint az fiktív számokon alapul és törvénysértő. Erről a közösségi oldalán írt Sára Botond. Úgy fogalmazott, hogy a költségvetés veszélyezteti a város működését.

Újabb bűncselekményekkel gyanúsítják a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, és a 8. gyanúsított, egy nevelőnő letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A letartóztatásban lévő volt igazgatóval szemben az ügyészség szexuális visszaélés és erőszak, valamint gyermekprostitúció kihasználása bűntettének gyanúja miatt folytat eljárást.

Január helyett már most elkezdődött az influenzaszezon – jelentette be az országos tisztifőorvos. Surján Orsolya az InfoRádióban elmondta: nemcsak az influenza játszik szerepet a mostani a járványhullámban, hanem a koronavírus is.

Az idei szilveszterkor nem lehet tűzijátékot és pirotechnikai termékeket használni a főváros nagy részén – hívta fel a figyelmet a BRFK. A szabályszegés 200 ezertől 1,2 millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után. Petárdázni továbbra is tilos Magyarország teljes területén.

A hétvégén Miamiban találkoznak a béketárgyalások következő fordulójában amerikai és orosz tisztviselők- értesült a Politico. Az orosz delegációban várhatóan ott lesz Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap vezetője is. Az amerikai oldalt várhatóan Steve Witkoff, a Trump-kormányzat különmegbízottja és Donald Trump veje, Jared Kushner képviseli

Két javaslatot terjesztett elő Ukrajna támogatására a következő két évre az Európai Bizottság. Magyarország mindkét indítványt elutasítja. Az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, hitelfelvétellel, a másik az úgynevezett jóvátételi hitel, a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával. Az Európai Parlament elnöke közölte, sürgős eljárásban már januárban szavaznak az Ukrajna finanszírozását célzó jóvátételi hitelről, ha az uniós csúcson támogató döntés születik.

Már Fehéroroszországban van, és folyik a hadrendbe állítása az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumnak - jelentette be a fehérorosz elnök. Aljakszandr Lukasenka erről az Összfehéroroszországi Népi Gyűlésen beszélt. Úgy vélte, nagy a veszélye annak, hogy globális háborúba sodródik a nemzetközi közösség.

Brüsszelben vízágyúval és könnygázzal oszlatott a belga rendőrség gazdatüntetésen, miután a tiltakozók egy része abroncsokat égetett és megdobálta a rendőröket. Sajtójelentések szerint több mint hétezren vettek részt a EU-Mercosur megállapodás- valamint a közös uniós agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tartott megmozduláson, amelyen több mint száz magyar gazda is ott volt.

A lengyel alkotmánybíróság szerint az uniós bíróság nem jogosult a varsói alkotmány értékelésére – így reagáltak az uniós testület ítéletére. A lengyel kormány képviselői viszont üdvözölték az uniós végzést. Az EU-bíróság több alapvető uniós jogelv megsértését rótta fel lengyel alkotmánybíróságnak, megfogalmazva azt is, hogy nem tekinthető függetlennek és pártatlannak.

Több mint 11 milliárd dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvannak az Egyesült Államok. Kína szerint az amerikai fegyvereladás aláássa a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását.

Egy milliárdos vállalkozó, Jared Isaacman veszi át a NASA vezetését. Az Egyesült Államok szenátusa megszavazta a magánűrhajós kinevezését a nemzeti repülési és űrkutatási hivatal élére.