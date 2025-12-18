ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.77
usd:
330.64
bux:
109547.02
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz Oresnyik rakéta
Nyitókép: Russian MoD

Rendkívül fenyegető bejelenést tett a fehérorosz elnök

Infostart

Az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum megérkezett Fehéroroszországba, és folyamatban van a hadrendbe állítása - jelentette be Aljakszandr Lukasenka elnök.

A rakétakomplexum szerdán érkezett meg, és már a telepítése is elkezdődött - tette hozzá az elnök a nemzethez és a parlamenthez intézett beszédében a VII. Összfehéroroszországi Népi Gyűlésen.

A feszült világpolitikai helyzetre utalva kijelentette: "Nagy a veszélye annak, hogy egy globális háborúba sodródik a nemzetközi közösség". Mint mondta:

„A számos békekezdeményezés ellenére a helyzet kezd komolyan kiéleződni."

Leszögezte: Fehéroroszország minden eszközzel azon van, hogy elkerülje a konfrontációt a környező országokkal. "Elsősorban a katonák nem akarják a háborút, mert pontosan tudják, milyen az, és mi is látjuk, mi történik déli szomszédunknál" - tette hozzá.

A venezuelai helyzetet említve Lukasenka azt mondta: csak az amerikaiak "tudják, mi kell nekik Venezuelától - mi már sokat fejtegettük ezt a problémát, - de azt is, hogy mit akarnak Oroszországtól és Ukrajnától. Ukrajna esetében mindenekelőtt a ritkaföldfémeket. A saját üzleti érdekeiket igyekeznek érvényesíteni" - mutatott rá. Elmondása szerint felvetette, hogy az Egyesült Államok vásároljon kálium-karbonátot és kőolajat Fehéroroszországtól. Hangsúlyozta, hogy az amerikai fél fontolgatja a felvetést.

John Coale, az amerikai elnök Fehéroroszországért felelős különleges megbízottja december 13-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok feloldotta a Fehéroroszország elleni szankciókat a műtrágya alapanyagaként használt kálium-karbonát esetében.

Lukasenka most felhívta a figyelmet arra is, hogy Minszk elkezdett - "időnként kemény és makacs", de - konstruktív párbeszédet kiépíteni Washingtonnal. "Nincs abban semmi rossz, ha az Oroszországgal és Kínával fennálló kiváló stratégiai viszony mellett elkezdünk konstruktív párbeszédet folytatni az amerikai vezetéssel" - szögezte le. Megjegyezte, hogy az amerikaiak "nem vakok", és látják, milyen gazdaságpolitikai irányultsággal rendelkezik Fehéroroszország.

A fehérorosz vezető emellett hangsúlyozta Minszk és Moszkva közeli kapcsolatait.

"Egy támaszunk és reménységünk van szuverenitásunk és függetlenségünk védelmében. Ez a számunkra közeli, rokon orosz nép, amely nekünk mindenben segít. Mindig abból indultam ki, hogy össze kell tartanunk" - hangoztatta.

A 71 éves Lukasenka beszélt arról is, hogy tudatában van: nem kormányozhatja örökké az országot. "Nem maradhatok örökké elnök, de erre nincs is szükség" - húzta alá.

Kezdőlap    Külföld    Rendkívül fenyegető bejelenést tett a fehérorosz elnök

aljakszandr lukasenka

atomrakéta

oresnyik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában

Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában
Az elmúlt tíz évben valószínűleg megállítottuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését – az érték idén tetőzhet, de még nagyon sok a teendő – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke, aki novemberben részt vett a brazíliai klímacsúcson.
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump elmondta, mi a legkényesebb kérdés a béketárgyalásokon

Trump elmondta, mi a legkényesebb kérdés a béketárgyalásokon

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások "közel állnak valamihez", miközben a hétvégén amerikai–orosz egyeztetésre készülnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kamatvágást jelentett be a brit jegybank: ezzel indokolták a döntést

Kamatvágást jelentett be a brit jegybank: ezzel indokolták a döntést

Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders decide on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders decide on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 19:51
Az orosz hírszerzés szerint jócskán megcsappant az ukrán katonák morálja – ez állhat a háttérben
2025. december 18. 18:08
Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira
×
×
×
×