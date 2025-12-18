Rendkívül fenyegető bejelenést tett a fehérorosz elnök

A rakétakomplexum szerdán érkezett meg, és már a telepítése is elkezdődött - tette hozzá az elnök a nemzethez és a parlamenthez intézett beszédében a VII. Összfehéroroszországi Népi Gyűlésen.

A feszült világpolitikai helyzetre utalva kijelentette: "Nagy a veszélye annak, hogy egy globális háborúba sodródik a nemzetközi közösség". Mint mondta:

„A számos békekezdeményezés ellenére a helyzet kezd komolyan kiéleződni."

Leszögezte: Fehéroroszország minden eszközzel azon van, hogy elkerülje a konfrontációt a környező országokkal. "Elsősorban a katonák nem akarják a háborút, mert pontosan tudják, milyen az, és mi is látjuk, mi történik déli szomszédunknál" - tette hozzá.

A venezuelai helyzetet említve Lukasenka azt mondta: csak az amerikaiak "tudják, mi kell nekik Venezuelától - mi már sokat fejtegettük ezt a problémát, - de azt is, hogy mit akarnak Oroszországtól és Ukrajnától. Ukrajna esetében mindenekelőtt a ritkaföldfémeket. A saját üzleti érdekeiket igyekeznek érvényesíteni" - mutatott rá. Elmondása szerint felvetette, hogy az Egyesült Államok vásároljon kálium-karbonátot és kőolajat Fehéroroszországtól. Hangsúlyozta, hogy az amerikai fél fontolgatja a felvetést.

John Coale, az amerikai elnök Fehéroroszországért felelős különleges megbízottja december 13-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok feloldotta a Fehéroroszország elleni szankciókat a műtrágya alapanyagaként használt kálium-karbonát esetében.

Lukasenka most felhívta a figyelmet arra is, hogy Minszk elkezdett - "időnként kemény és makacs", de - konstruktív párbeszédet kiépíteni Washingtonnal. "Nincs abban semmi rossz, ha az Oroszországgal és Kínával fennálló kiváló stratégiai viszony mellett elkezdünk konstruktív párbeszédet folytatni az amerikai vezetéssel" - szögezte le. Megjegyezte, hogy az amerikaiak "nem vakok", és látják, milyen gazdaságpolitikai irányultsággal rendelkezik Fehéroroszország.

A fehérorosz vezető emellett hangsúlyozta Minszk és Moszkva közeli kapcsolatait.

"Egy támaszunk és reménységünk van szuverenitásunk és függetlenségünk védelmében. Ez a számunkra közeli, rokon orosz nép, amely nekünk mindenben segít. Mindig abból indultam ki, hogy össze kell tartanunk" - hangoztatta.

A 71 éves Lukasenka beszélt arról is, hogy tudatában van: nem kormányozhatja örökké az országot. "Nem maradhatok örökké elnök, de erre nincs is szükség" - húzta alá.