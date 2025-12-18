ARÉNA - PODCASTOK
A John Kraus által 2021. szeptember 15-én közreadott képen Hayley Arceneaux, Chris Sembroski, Jared Isaacman és Sian Proctor (b-j) civil űrhajósokat egy módosított Boeing 727-es repülőgépben készítik fel a súlytalanság érzésére űrutazásuk előtt a Nevada állambeli Las Vegas közelében július 11-én. Az emberi űrhajózás 60 éves történetében most először indult egy űrhajó hivatalos űrhajósok nélkül, kizárólag négy civil utassal a fedélzetén a világűrbe. A háromnapos orbitális útra a 38 éves Jared Isaacman amerikai milliárdos üzletember bérelte ki a a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Dragon űrkapszuláját. A Time magazin értesülései szerint a négy űrturista útja 200 millió dollárba került.
Nyitókép: MTI/AP/John Kraus/Inspiration4/John Kraus

Egy krőzusra bízták a NASA vezetését

Infostart / MTI

Jared Isaacmannek azért van köze az űrhöz, milliárdos magánvállalkozása van a területen.

Az Egyesült Államok Szenátusa 67:30 arányban megszavazta Jared Isaacman milliárdos vállalkozó és magánűrhajós kinevezését a NASA, a nemzeti repülési és űrkutatási hivatal élére, véget vetve ezzel a hónapok óta tartó bizonytalanságnak az űrügynökség vezetésében.

Isaacman az elmúlt években két magánűrrepülésen vett részt: 2021-ben három napig keringett a Föld körül, 2024 szeptemberében pedig a Polaris Dawn misszióval mintegy 1400 kilométeres magasságot értek el, és rövid űrsétát is végrehajtottak.

A Trump-kormányzat hatékonysági programja keretében a Fehér Ház 20 százalékkal csökkentette a NASA létszámát, és a 2026-os költségvetést mintegy 25 százalékkal vágná vissza a szokásos, körülbelül 25 milliárd dollárról a Reuters értesülése szerint. Isaacman nagyobb hangsúlyt helyezne a Mars-missziókra, valamint a magánszektor - elsősorban a SpaceX - bevonására a költségek csökkentése érdekében.

Isaacman a NASA 15. vezetője lesz a mintegy 14 ezer fős ügynökség élén.

Trump és a NASA célja az Artemis-programban az amerikai űrhajósok visszajuttatása a Holdra: 2026-ban egy négytagú legénység Hold körüli repülése, 2027-ben pedig - több mint fél évszázad után - újabb Holdra szállás szerepel a tervekben. Hosszabb távon a Hold körüli Gateway űrállomás kiépítése szolgálná a Mars felé vezető küldetéseket.

