Ismét nagy csapás érte a hazai kriptovaluta-piacot, újabb szolgáltató húzta le a rolót

Mint arról az Infostart is beszámolt, december elején bejelentette a Revolut, hogy felfüggeszti kriptós szolgáltatásait Magyarországon. Azt tanácsolták ügyfeleiknek, hogy adják el kriptovalutájukat, mielőtt a számlájuk december 18-án automatikusan lezárul.

Nem sokkal később egy másik fintech cég, a CashCoin is hasonló döntésről számolt be. A háttérben mindkét esetben a magyarországi szabályozási környezet megváltozása áll – írja a vg.hu.

A CoinCash közlése szerint az SZTFH által bevezetett validátori követelményrendszernek jelenleg nem tudnak megfelelni. A szabályozás lényege, hogy 2026. január 1-től egy hivatalosan jóváhagyott validátornak kellene hitelesítenie a kriptovaluta-tranzakciókat.

Ezzel viszont az a probléma, hogy ilyen validátori szolgáltató egyelőre nincs hazánkban, vagyis nem lehetséges megfelelni a jogszabályban előírt technikai feltételeknek.

A helyzet a teljes magyar kriptopiac számára komoly bizonytalanságot jelent. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2026-tól a validátori engedély nélküli kriptovaluta-váltás akár büntetőjogi kockázatot is hordozhat, egyes esetekben bűncselekménynek minősülhet.

CoinCash korábban benyújtotta kérelmét az uniós MiCA-engedély megszerzésére, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van, viszont az EU-s engedély önmagában nem jelent megoldást a cég számára, ugyanis a magyar szabályozás által megkövetelt validátori háttér hiányában minden kriptováltási tevékenység jogi és működési kockázatot jelent, nemcsak a szolgáltatók, hanem a magánszemélyek számára is.

December 18-tól tehát a CoinCash felületén sem lehet új váltási megbízásokat leadni, és mind forint-, mind pedig euró-alapon elérhetetlenné válik a kriptovaluta-váltás.

Ezzel párhuzamosan a CoinCash által üzemeltetett kripto-ATM-ek sem használhatók, sem Budapesten, sem a vidéki helyszíneken.

Azt viszont hangsúlyozta a vállalat, hogy amint elérhetővé válik egy jóváhagyott validátori szolgáltatás Magyarországon, ezzel lehetővé téve a jogszerű működést, azonnal újraindítják a szolgáltatásokat. A CoinCash bízik benne, hogy a jogalkotók belátják, a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag ellehetetleníti a piac működését, és rövid időn belül olyan megoldást dolgoznak ki, amely betartható és működőképes kereteket teremt.