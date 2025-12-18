Ukrajna: Oroszország nagyon készül valamire

"Valóban, előkészítünk bizonyos kapcsolatfelvételeket amerikai partnereinkkel, hogy információt szerezzünk az amerikaiak, az európaiak és az ukránok által elvégzett munka eredményeiről" - mondta. Peszkov az amerikai Axios hírportál közlésére reagált, amely szerint a héten Miamiban Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje találkozót terveznek Vlagyimir Putyin orosz államfő különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az S4-400-as orosz légvédelmi rakétarendszerek visszaadásának témája, a Bloomberg hírügynökség állításával ellentétben, nem szerepelt a napirenden Vlagyimir Putyin orosz és és Recep Tayyip Erdogan minapi asgabati találkozóján. Elmondta egyebek között, hogy Oroszország negatívan értékeli, és "potenciálisan nagyon veszélyesnek" tartja a Venezuela körüli feszültség fokozódását. Caracast Moszkva szövetségesének és partnerének nevezte.

"Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a többi között a legmagasabb szinten is" - nyilatkozott.

Moszkva nevében felszólította a latin-amerikai régió összes országát, hogy tanúsítsanak visszafogottságot a venezuelai helyzet "kiszámíthatatlan alakulásának" elkerülése érdekében.