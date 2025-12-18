ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Nyitókép: IherPhoto/Getty Images

Ukrajna: Oroszország nagyon készül valamire

Infostart / MTI

Oroszország készül az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokra, Washingtonnak Kijevvel és Brüsszellel folytatott konzultációja alapján - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

"Valóban, előkészítünk bizonyos kapcsolatfelvételeket amerikai partnereinkkel, hogy információt szerezzünk az amerikaiak, az európaiak és az ukránok által elvégzett munka eredményeiről" - mondta. Peszkov az amerikai Axios hírportál közlésére reagált, amely szerint a héten Miamiban Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje találkozót terveznek Vlagyimir Putyin orosz államfő különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az S4-400-as orosz légvédelmi rakétarendszerek visszaadásának témája, a Bloomberg hírügynökség állításával ellentétben, nem szerepelt a napirenden Vlagyimir Putyin orosz és és Recep Tayyip Erdogan minapi asgabati találkozóján. Elmondta egyebek között, hogy Oroszország negatívan értékeli, és "potenciálisan nagyon veszélyesnek" tartja a Venezuela körüli feszültség fokozódását. Caracast Moszkva szövetségesének és partnerének nevezte.

"Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a többi között a legmagasabb szinten is" - nyilatkozott.

Moszkva nevében felszólította a latin-amerikai régió összes országát, hogy tanúsítsanak visszafogottságot a venezuelai helyzet "kiszámíthatatlan alakulásának" elkerülése érdekében.

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!

Ma tartotta az év utolsó kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsa, amelyet a Fed és a Bank of England kamatcsökkentései vezettek fel. A piacok konszenzusos várakozásával összhangban nem változott a betéti ráta mértéke, maradt továbbra is 2 százalék. Christine Lagarde elnök döntést követő sajtótájékoztatója ugyanakkor tartogathat meglepetéseket, így a piaci szereplők is inkább erre fókuszálhatnak.

Sokk a várólistákon: volt kórház, ahol két évig váratták a térdprotézisre szoruló betegeket

Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Zelensky gives stark warning as EU leaders start crunch talks on Russia's frozen cash

The leaders are deciding whether to loan tens of billions of euros in frozen Russian assets to fund Ukraine's military and economic needs.

