ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.95
usd:
330.43
bux:
109068.88
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A tajvani légierő helikopterei repülnek formációban egy invázióellenes gyakorlatozáson az északnyugat-tajvani Hszincsuban (Hsinchu) 2023. szeptember 21-én. Három nappal korábban a tajvani hadsereg kilenc kínai hadihajót és 103 katonai repülőgépet észlelt Tajvan partjai közelében.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo

Kína egyre többet köröz Tajvan térségében

Infostart / MTI

Hétfőig bezárólag idén hivatalos tajvani adatok szerint 3570 különböző típusú kínai katonai repülőgépet észleltek Tajvan térségében. Ez derül ki a tajvani parlament nemzetbiztonsági hivatalának (NSB) szerdán közzétett jelentéséből.

A jelentés szerint ez jelentősen meghaladja a 2024 egészében regisztrált 3070 esetet.

A szerdán benyújtott jelentés nem tartalmazza azt a kilenc, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereghez tartozó katonai repülőgépet, amely a szerda reggel hat órát megelőző 24 órában hajtott végre műveleteket Tajvan térségében. Az NSB közlése szerint ezek közül öt belépett a sziget légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ).

Az ADIZ olyan, Tajvan által kijelölt terület, ahol a kormány igényt tart a légi járművek azonosítására, helymeghatározására és ellenőrzésére, annak ellenére, hogy a zóna nem része a sziget légterének.

Caj Ming-jen, az NSB igazgatója a parlamentben közölte, hogy idén 39 alkalommal hajtottak végre kínai hadihajók úgynevezett "közös harci járőrözést".

Az NSB jelentése szerint a Tajvani-szorosban, valamint a sziget keleti és déli térségében is nőtt a feszültség. A járőrözések célja a Tajvani-szorosban alkalmazott készültségi és reagálási minták tesztelése volt.

A tajvani védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien egy nappal korábban áthaladt a Tajvani-szoroson, miközben Tajpej folyamatos megfigyelés alatt tartotta a hadihajót. A minisztérium egy dátum nélküli légi felvételt is közzétett az egységről. A helyi sajtó szerint pedig ez volt az első alkalom, hogy a sziget hadserege a novemberi hadrendbe állítása óta észlelte a hordozót a szorosban.

Tajvan szigorúan ellenőrzi területi vizeit és légterét, miután a pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erő alkalmazásával is megkísérelje.

Kezdőlap    Külföld    Kína egyre többet köröz Tajvan térségében

kína

tajvan

katonai repülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a „rezsicsökkentés 2.0”

Jön a „rezsicsökkentés 2.0”

2026 januárjában indul el 100 milliárd forintos keretösszeggel a lakossági napelemes energiatároló program. A részletekről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt az InfoRádió Energiavilág című műsorában.
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának

Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának

Mutatjuk, mely szolgáltatónál pontosan melyik nap az utolsó az idei évben, ameddig feltétlenül be kell érkeznie az utalásnak ahhoz, hogy a befizető jogosult legyen az öngondoskodási célú SZJA-visszatérítésre. Vigyázat: van, ahol december 31. már nem fér bele!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak

Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak

A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 15:48
Oscar-díj: döntöttek Nemes László Árva című filmjéről
2025. december 17. 15:13
Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont
×
×
×
×