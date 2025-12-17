Kína egyre többet köröz Tajvan térségében

A jelentés szerint ez jelentősen meghaladja a 2024 egészében regisztrált 3070 esetet.

A szerdán benyújtott jelentés nem tartalmazza azt a kilenc, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereghez tartozó katonai repülőgépet, amely a szerda reggel hat órát megelőző 24 órában hajtott végre műveleteket Tajvan térségében. Az NSB közlése szerint ezek közül öt belépett a sziget légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ).

Az ADIZ olyan, Tajvan által kijelölt terület, ahol a kormány igényt tart a légi járművek azonosítására, helymeghatározására és ellenőrzésére, annak ellenére, hogy a zóna nem része a sziget légterének.

Caj Ming-jen, az NSB igazgatója a parlamentben közölte, hogy idén 39 alkalommal hajtottak végre kínai hadihajók úgynevezett "közös harci járőrözést".

Az NSB jelentése szerint a Tajvani-szorosban, valamint a sziget keleti és déli térségében is nőtt a feszültség. A járőrözések célja a Tajvani-szorosban alkalmazott készültségi és reagálási minták tesztelése volt.

A tajvani védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien egy nappal korábban áthaladt a Tajvani-szoroson, miközben Tajpej folyamatos megfigyelés alatt tartotta a hadihajót. A minisztérium egy dátum nélküli légi felvételt is közzétett az egységről. A helyi sajtó szerint pedig ez volt az első alkalom, hogy a sziget hadserege a novemberi hadrendbe állítása óta észlelte a hordozót a szorosban.

Tajvan szigorúan ellenőrzi területi vizeit és légterét, miután a pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erő alkalmazásával is megkísérelje.