Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Kormányhivatal: fiktív számokon alapul Budapest költségvetése, vizsgálat indul

Infostart / MTI

Mintegy százmilliárd forint hiányzik ma a baloldali többség által elfogadott költségvetésből. Éppen ezért a budapestiek érdekében meg fogjuk vizsgálni törvényességi szempontból ezt a költségvetést, és amennyiben szükséges, törvényességi felhívással fogunk élni - közölte Sára Botond főispán.

A budapestiek érdekében a kormányhivatal megvizsgálja a baloldali többség által elfogadott, fiktív számokon alapuló, Budapest működését veszélyeztető fővárosi költségvetést és megteszi a szükséges jogi lépéseket - közölte a főispán csütörtökön a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Sára Botond azt mondta, hogy a közgyűlés baloldali többsége elfogadta Budapest 2026. évi költségvetését, ami tovább veszélyezteti a város működését, nem garantálja Budapest pénzügyi stabilitását és első látszatra törvénysértő is.

A bevételi oldalon százmilliárd forintot terveznek, s ez nem valós szám - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezeket a bevételeket olyan bírósági perek kimenetelétől teszik függővé, amelyeknél eddig sem ítélte meg a bíróság az állam visszafizetési kötelezettségét, vagyis hiányzik a költségvetés közgazdasági megalapozottsága.

„Azt is ki lehet mondani, hogy mintegy százmilliárd forint hiányzik ma a baloldali többség által elfogadott költségvetésből. Éppen ezért a budapestiek érdekében meg fogjuk vizsgálni törvényességi szempontból ezt a költségvetést, és amennyiben szükséges, törvényességi felhívással fogunk élni, illetve meg fogjuk küldeni az Állami Számvevőszék elnökének is" - fogalmazott Sára Botond.

