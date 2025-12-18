Alapvető uniós jogokat sértett a lengyel alkotmánybíróság az Európai Unió Bírósága szerint

A lengyel alkotmánybíróság több alapvető uniós jogelvet sértett meg 2021-ben, amikor figyelmen kívül hagyta az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát – közölte ítéletében a luxembourgi székhelyű testület csütörtökön.

A bíróság ítéletében helyt adott az Európai Bizottság korábban Lengyelországgal szemben indított kötelezettségszegési keresetének, és megállapította: sérült az uniós jog elsőbbségének, autonómiájának és egységes alkalmazásának elve.

Az ügy hátterében a lengyel alkotmánybíróság 2021-ben hozott két ítélete áll, amelyben a testület megtagadta az Európai Unió Bíróságának döntései kötelező erejének elismerését, arra hivatkozva, hogy azok ellentétesek a lengyel alkotmánnyal.

A lengyel alkotmánybíróság álláspontja szerint az uniós bíróság túllépte hatáskörét, amikor beavatkozott a lengyel igazságszolgáltatás működésébe.

A bíróság hangsúlyozta: Lengyelország nem hivatkozhat alkotmányos identitására annak érdekében, hogy kivonja magát az Európai Unióról szóló szerződésben rögzített közös értékek - így a jogállamiság, a hatékony bírói jogvédelem és a bírói függetlenség - tiszteletben tartása alól. Ezek az értékek az unió alapját képezik, és a csatlakozással jogi kötelezettséggé váltak.

Az érintett időszakban Lengyelországot a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette. A kormány átalakította a lengyel igazságügyi rendszert, amely többek szerint korlátozta a hatalmi ágak szétválasztását. Az uniós bíróság jogállamisági aggályok miatt ideiglenes intézkedésekkel több, a lengyel igazságszolgáltatás átalakítását célzó reform végrehajtását is felfüggesztette, mivel azok veszélyeztették a bírói függetlenséget és az uniós jog hatékony érvényesülését.

A Donald Tusk vezette kormány 2023 végi hatalomra kerülését követően Lengyelország teljes mértékben elismerte a jogsértéseket, az Európai Unió Bíróságának azonban ennek ellenére érdemben vizsgálnia kellett a keresetet.

Az ítéletben a bíróság azt is megállapította, hogy a lengyel alkotmánybíróság több bírájának és korábbi elnökének kinevezése körül tapasztalt szabálytalanságok miatt a testület nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak.