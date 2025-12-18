ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.63
usd:
330.71
bux:
109547.02
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
HÉV-szerelvény várakozik a Batthyány téren 2025 őszén.
Nyitókép: Bucsy Levente / Infostart

Bejelentették a HÉV-felújítást – megszólalt a csúszással kapcsolatos félelmek miatt a szaktárca

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Sajtóhírek szerint elhúzódhat a HÉV-kocsik beszerzésére novemberben indított eljárás, emiatt pedig akár az erre szánt uniós források is elveszhetnek. Egyelőre a pályafelújítás körül is sok a kérdőjel. A szaktárca cáfolta a felröppent híreket.

A Telex információi szerint elhúzódhat az új HÉV-szerelvények beszerzésére novemberben indított eljárás, miután az egyik pályázó a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, így azonban a lap szerint csökkent az esélye annak, hogy a jelenlegi uniós pénzügyi ciklus végére megérkezzenek az új vasúti járművek.

Az ügy a Fővárosi Közgyűlés évzáró ülésén is szóba került szerdán. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint „ott tartunk, hogy a HÉV-járműtenderről kiderült, egyrészt nem is felel meg a korábbi stratégiai fejlesztési koncepcióknak, ráadásul olyan pofátlan módon versenytorzító tendert írt ki az ÉKM, hogy azt Svájcból is lehet látni”. Hozzátette, a fővárosi szakbizottság hétfői ülésén beszámoltatta a fővárost, illetve a BKK-t arról, hogy hogy állnak ezeknek az engedélyezései, és az derült ki, hogy az elmúlt három évben egyetlen papír sem jött be a fővárosba a HÉV-ek fejlesztése kapcsán.

„Egyetlen kérelmet sem nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium a szentendrei HÉV fejlesztése vonatkozásában, amivel az az apró probléma, hogy a HÉV nagyrészt fővárosi tulajdonú területeken halad. Tehát a főváros hozzájárulása nélkül, annak hiányában, hogy a főváros a terveket ismerné, biztosan nem lehet engedélyt szerezni és kiviteli terveket kiírni, és ezek a hozzájárulások mind a mai napig nincsenek meg” – fogalmazott.

Lehoczki Ádám, a Fidesz fővárosi képviselője vitatta Vitézy Dávid állításait: „az lehet, hogy Vitézy Dávid a BKK jelentéséből arra jutott, hogy a H5-ös HÉV nem lesz felújítva, de ezt a felújítást nem a BKK folytatja, hanem az ÉKM, tehát szerintem érdemesebb a minisztériumnak a kommunikációját irányadónak tekinteni ebben a kérdésben”.

Rámutatott:

az akadálymentesítés is a műszaki tartalom részét képezi, az egyetlen kivételes hely ebben a tekintetben a Margit híd.

Itt is akadálymentes lesz a HÉV-állomás, az átszállás a 4-es, 6-os villamos viszont más kérdés, itt a fővárosnak hozzá kell majd járulnia a költségekhez.

Nem vitatta, hogy a HÉV-felújítás állami feladat, de „ezt a feladatot a kormány elvégzi”. Viszont az, hogy a 4-es 6-os villamosra való átszállás akadálymentesítésének költségéhez a főváros hozzájáruljon, szerinte jogos elvárás.

A szentendrei HÉV fővárosi szakasza Óbudán halad végig. Kiss László, a III. kerület polgármestere az InfoRádióban elmondta: napi szintű egyeztetésben vannak a szaktárcával a HÉV felújítása kapcsán. Tudomása szerint a HÉV-felújítási kormányzati munka folyik, és nem kapott olyan jelzést, amely szerint a határidők tarthatatlanok lennének, azonban „kétségtelen tény, hogy az eljárási problémák kitolhatják a HÉV-felújítás idejét”.

A kerületvezető elvárja, hogy a kormányzat tartsa magát a határidőkhöz, illetve a tájékoztatáshoz a kellő időben.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az InfoRádió megkeresésére cáfolta a Telex értesülését. Mint írták,

a szentendrei HÉV felújítását úgy ütemezték, hogy abba a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi lehetőségek kihasználása, az esetleges viták rendezése is beleférjen,

azok lezárása a beruházás végső határidejét ne veszélyeztesse. Így a H5-ös HÉV komplex felújítása a kiírásban szereplő terveknek megfelelően valósulhat meg, és 2029-re megújult pályán, akadálymentesített állomási infrastruktúrán és vadonatúj alacsonypadlós járműflottával közlekedhetnek itt az utasok.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Bejelentették a HÉV-felújítást – megszólalt a csúszással kapcsolatos félelmek miatt a szaktárca

hév

kiss lászló

szentendrei hév

vitézy dávid

lehoczki ádám

h5-ös hév

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, de egyes országrészekben nincsen oltás

Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, de egyes országrészekben nincsen oltás

Január helyett már most elkezdődött az influenzaszezon – jelentette be az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos tisztifőorvosa a hivatal friss adatai alapján. Surján Orsolya megerősítette azt is, hogy bár a rizikócsoportokba tartozók számára elérhető az oltóanyag, ám az ország egyes területén tapasztalható lehet a készlethiány.
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos fejlesztések jönnek a Tescónál

Fontos fejlesztések jönnek a Tescónál

A Tesco együttműködési megállapodást kötött a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia megoldásokkal fejlessze üzleti működését - számolt be a Grocery Gazette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar a ChatGPT-t használja pénzügyei döntéseinél: biztos, hogy ez jó ötlet?

Egyre több magyar a ChatGPT-t használja pénzügyei döntéseinél: biztos, hogy ez jó ötlet?

Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 18:20
Így változik a közösségi közlekedés az ünnepek alatt a fővárosban
2025. december 18. 16:53
Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, a vakcinahiány miatt lépett az NNGYK
×
×
×
×