ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.44
usd:
332.17
bux:
109404.09
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzijáték egy tűzijátékárus ideiglenes árusító pavilonjában 2022. december 28-án. Petárdázni idén szilveszterkor is tilos, a legális árusoktól december 28. és 31. között vásárolt, 3. osztályba sorolt tűzijátékok december 31-én este hat órától január 1-jén reggel hat óráig használhatók. A fel nem használt, 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilveszter után öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nagy tiltások szilveszterkor, bekeményít a rendőrség

Infostart / MTI

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, ezt közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein: tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben.

A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza - tették hozzá.

A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Petárdázni - ahogyan eddig, úgy idén is - Magyarország teljes területén, egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak - hangsúlyozta a rendőrség.

Kezdőlap    Belföld    Nagy tiltások szilveszterkor, bekeményít a rendőrség

tűzijáték

tiltás

szilveszter

petárda

pirotechnikai eszköz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről
Az eredetileg csütörtökire tervezett uniós csúcstalálkozó Brüsszelben a helyszínről származó információk szerint akár vasárnapig is eltarthat, erre célzott Ursula von der Leyen EB-elnök, de Orbán Viktor miniszterelnök is. Brüsszel városvezetésének képességeit próbára teszik a párhuzamos, nem kizárólag békés események, de az újságírók sincsenek könnyű helyzetben, a szállodájuk előtti területen égtek éjjel az olajos hordók, bennük a gazdák által hozott gumikkal.
 

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint listán a Fidesz 46, míg a Tisza Párt 39 százalékos eredményt érne el, ha most lennének a parlamenti választások. A Medián viszont nemrég azt mérte, hogy a Tisza a teljes szavazókorú népességben 5, míg a választani tudó biztos szavazók körében 10 százalékkal előzi meg a Fideszt. A 40 évnél fiatalabbak között 57 százalékos a Tisza Párt támogatottsága.
 

Magyar Péter a miniszterelnök-jelöltségről: a párt februárban dönt, a választók pedig áprilisban

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt az MNB alelnöke, itt a fordulat a devizapiacon

Megszólalt az MNB alelnöke, itt a fordulat a devizapiacon

Jelentős mértékben gyengült a magyar fizetőeszköz árfolyama az elmúlt napokban az euróval és a dollárral szemben. A piaci mozgás hátterében nagyrészt az MNB keddi sajtótájékoztatóján elhangzott gondolatok állnak, amelyek a magyar jegybank lazuló előretekintő iránymutatását és - az adatok megfelelő alakulása esetén - a kamatcsökkentési ciklus megkezdését vetítették előre. Az MNB kommunikációs hangvételének puhulására erős piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés óta közel 6 egységet emelkedett az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg. A forint gyengülő tendenciája ma is folytatódott (az euró jegyzése már az október vége óta nem látott 390-es szint felett is járt), Kurali Zoltán MNB-alelnök óvatosságot hangsúlyozó megszólalása azonban fordulatot hozott a devizapiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: erre mindenkinek fel kel készülni

Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: erre mindenkinek fel kel készülni

A mesterséges intelligencia már nem trend, hanem kényszerű alkalmazkodás a magyar HR-piacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Don't let Matilda's death fuel anger, say family of Bondi victim, 10, at funeral

Don't let Matilda's death fuel anger, say family of Bondi victim, 10, at funeral

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 11:27
Nagy a baj: az ország több pontján is veszélyessé vált a levegő minősége
2025. december 18. 11:16
Eltűnt egy szlovák nő a gyermekével Csepelen
×
×
×
×