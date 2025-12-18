Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, a vakcinahiány miatt lépett az NNGYK

A múlt heti adatok alapján az országban 38 300 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez azt jelenti, hogy nemcsak átléptük, hanem meg is haladtuk a járványküszöböt – mondta az InfoRádióban Surján Orsolya, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos tisztifőorvosa. Az influenza az elmúlt jó pár évben mindig januárban lépte át a járványos szintet – most feltételezhetően az új típusú kórokozó (ami a H3N2 vírus K alcsoportjába tartozik) miatt történt ez decemberben. A szakember hangsúlyozta: nemcsak az influenza játszik szerepet a mostani a járványhullámban, hanem a koronavírus is, ezek ők most „fej-fej mellett haladnak”.

„Azért fontos kimondani, hogy influenzajárvány van, mert már nagyon indokolt megtenni minden lakossági óvintézkedést annak érdekében, hogy ne kapjuk el a fertőzést, vagy ha elkaptuk, akkor azt ne adjuk tovább. Mit tudunk ezért tenni? Nagyon fontos, hogy semmiképp ne nyúljunk a szemünkhöz, arcunkhoz, szánkhoz, csak kézhigiénés tevékenység után, tehát vagy egy alapos, 30 másodpercig tartó szappanos kézmosás, vagy kézfertőtlenítés után. A lakosság számára a mindennapokban nem indokolt a kézfertőtlenítő használata, bőven elégséges a vírusok zömének eltávolításához ez az alapos szappanos kézmosás, azonban ha olyan helyszínen vagyunk, ahol nem tudunk kezet mosni, akkor praktikusak ezek a zsebben hordható alkoholos kézbedörzsölők. Figyeljünk azonban arra, hogy ezek mindenképpen az NNGYK által engedélyezett termékek legyenek” – hangsúlyozta Surján Orsolya.

Emlékeztetett: az influenza tipikusan torokfájdalommal, végtagfájdalommal, fejfájással, akár magas lázzal kezdődik, csak ezt követi a hurutos tünet, az orrfolyás, illetve a köhögés. Ebben a tünetes időszakban könnyű másokat megfertőzni, ezért fontos, hogy maradjunk otthon, vagy tartsunk távolságot.

Ha ezt valaki nem tudja megtenni munkájából adódóan, vagy muszáj boltba mennie, akkor vegyen fel egy orrot, szájat eltakaró maszkot

– kérte az országos tisztifőorvos.

Egyelőre nincs ok arra, hogy országosan hatósági intézkedéseket vezessenek be, ez csak akkor lesz indokolt, ha az influenzajárvány súlyosabb, mint általában, azaz több ember kerül kórházba, intenzív osztályra a fertőzés miatt. Ez jelen pillanatban még nem áll fenn, de a helyzetet a hatóság folyamatosan figyeli – mondta a szakember.

Az ország több pontjáról érkezett olyan jelzés, hogy nincs influenzaoltás, és a közeljövőben nem is várható újabb szállítmány. Ezzel kapcsolatban Surján Orsolya elmondta: a térítésmentes influenza elleni védőoltás jár a 60 éven felülieknek, illetve a krónikus betegeknek. Az NNGYK központilag szerzi be ezeket az oltóanyagokat, és minden évben figyelembe veszik rendelésnél az előző éveknek a fogyását is.

„Idén mintegy százezer adaggal több oltóanyagot rendeltünk meg. December 10-ig ennek az oltóanyag-készletnek a 28 százaléka még nem került eloltásra. Az lehetséges, sőt valószínű, hogy ez nem egyenletesen oszlott el, ezért

felhívtuk a vármegyei kormányhivatalok figyelmét, hogy a háziorvosokkal együtt kövessék figyelemmel az oltóanyagfogyást, és ahogy szükséges, csoportosítsák át azokhoz a háziorvosokhoz az oltóanyagokat, akik hiányt szenvednek.

Akinek nem jár a térítésmentes oltás, azok a patikákban vásárolhatják meg. Mi is hallottunk arról, hogy készlethiány van. A kollégáink – mint gyógyszerhatóság – igyekeznek feltérképezni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnak a forgalmazók több oltóanyagot behozni az országba” – fogalmazott az országos tisztifőorvos.

Arra a kérdésre, hogy mikor szűnhet meg a készlethiány, Surján Orsolya elmondta: „nem vagyok biztos benne, hogy meg fog szűnni, hiszen a K alcsoport megjelenése miatt egész Európában fokozott az igény az influenza elleni oltás iránt. Ám azok, akik esetleg most nem tudnak bolti oltóanyaghoz jutni, de az elmúlt években rendszeresen oltatták magukat, a keresztimmunitás miatt valamifajta védettséggel rendelkezhetnek”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az influenza egy cseppfertőzéssel terjedő megbetegedés, nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy ne kapjuk el a fertőzést.