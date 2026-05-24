Az Arany Pálma, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál fodíja 2021. július 5-én. A 74. cannes-i filmes seregszemlét július 6. és 17. között rendezik.
Hatalmas román siker Franciaországban

Román rendező filmje vitte el a fődíjat, orosz a nagydíjat.

A Cristian Mungiu rendezésében készült Fjord című, Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Arany Pálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.

A román rendező ötödik nagyjátékfilmjével második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján, 19 évvel a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmjének sikere után.

A román versenyfilm a mélyen vallásos, konzervatív evangéliumi keresztényi értékek szerint élő Gheorghiu családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A román apa, Mihai (Sebastian Stan) és felesége, a norvég Lisbet (Renate Reinsve) öt gyermekével az anya szülőhelyére, egy fjord melletti idilli faluba költözik. A kezdetben sikeresnek tűnő beilleszkedés ellenére a család helyzete ellehetetlenül, amikor a szülőkre a gyerekek ellen elkövetett erőszak gyanúja vetül.

A nagyon finom drámai helyzetekben Cristian Mungiu az együttélés kérdését és a progresszió nevében elkövetett túlkapások problémáját veti fel, és rámutat a nyugati társadalmak polarizációjára, amelyben a kételkedésnek egyre kevésbé van helye.

Andrej Zvjagincev orosz rendező Minotaurusz című filmjének ítélte a második legjelentősebb díjat, a Nagydíjat a zsűri szombat este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.

A francia finanszírozással készült bűnügyi történet Claude Chabrol francia rendező A hűtlen feleség (1969) című filmjének kortárs orosz környezetbe helyezett adaptációja, amelyben egy felső középosztályhoz tartozó házaspár drámáján keresztül világít rá az ukrajnai háborúba belefáradt orosz társadalom széthullására.

Ez az első alkalom, hogy Andrej Zvjagincev nem a hazájában, Oroszországban forgatott filmet, ahol várhatóan nem is mutatják be a Minotauruszt a rendező nyíltan háborúellenes álláspontja miatt.

"A front mindkét oldalán emberek milliói egyetlen dologra vágynak: hogy vége legyen a mészárlásoknak. És az egyetlen személy, aki véget vethet ennek a vérontásnak, az az Oroszországi Föderáció elnöke. Az egész világ erre vár" – mondta a rendező a díj átvételekor az Ukrajnában több mint négy éve tartó orosz agresszióra utalva.

A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábban rögzített televíziós interjúban, amely az ügy legújabb fejleményei kapcsán ismét a közbeszéd homlokterébe került.
 

Egy 2022-ben publikált, nagyszabású genetikai kutatás szerint az A1-es vércsoport-altípust hordozó embereknél 16 százalékkal magasabb a hatvanéves kor előtti stroke kockázata. Ezzel szemben az O1-es vércsoport éppen fordítva hat, és inkább védőfaktornak tűnik - írta a Sciencealert.

Több mint 700 drónt és rakétát indíthattak Ukrajna felé az oroszok, Kijev szinte minden kerületében károk keletkeztek.

Trump says Iran deal 'largely negotiated' including reopening Strait of Hormuz

Details of a potential deal to extend the current ceasefire have been reported by US and Iranian media, but no formal agreement has yet been reached.

