ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.56
usd:
307.42
bux:
138141.62
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young woman reading nutrition label while buying pasta at supermarket.
Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images

A kötelező akciózást előíró magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal az uniós bíróság szerint

Infostart / MTI

A nagy árbevételű kereskedelmi cégek számára kötelező akciózást előíró magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal – közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága egy, a Penny Marketet érintő ítéletében csütörtökön.

Emlékezettek, 2023 májusában, az ukrajnai háborúval összefüggésben, az élelmiszerár-infláció leküzdése érdekében Magyarország kötelező árcsökkentésre vonatkozó szabályozást vezetett be. 2024 márciusában a magyar hatóságok bírságot szabtak ki a német REWE élelmiszer-kereskedelmi csoport egyik tagjával, a kiskereskedelemmel foglalkozó Penny Markettel szemben, mivel az akciós időszakkal érintett termékek közül kettő nem volt a polcokon, és az ellenőrzés napján ezekből a termékekből nem adtak el. A Penny Market beszállítói késedelemre és helyettesítő termék rendelkezésre állására hivatkozva vitatta a szankciót, és eljárást indított a közigazgatási határozat megsemmisítése érdekében.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, a magyar szabályozás megfelelő igazolás nélkül akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg, és ellentétes a szolgáltatási irányelvvel.

A nagy árbevételű élelmiszer-kiskereskedemi cégekre kötelező árcsökkentést előíró magyar szabályozás ellentétes a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését létrehozó uniós jogszabállyal (KPSZ-rendelet) és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel.

A KPSZ-rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését létrehozó uniós jogszabály, mely biztosítja a termékek szabad mozgását, a tisztességes versenyt és a piaci védőhálót az agrárágazatban. A rendelet tiltja a tagállamoknak a termelői árak és a szabad verseny korlátozását.

„A magyar szabályozás sérti a szabad versenyt, ugyanis megakadályozza a kereskedőket abban, hogy gazdasági szempontok alapján szabadon határozzák meg eladási áraikat és az általuk értékesíteni kívánt mennyiségeket”

– fogalmaztak.

Kijelentették: az intézkedések továbbá nem arányosak, mivel nem szolgálják a kitűzött célokat, és nem alkalmasak elérésük biztosítására. A szabályozás ugyanis kizárólag azokat a kereskedőket érinti, akiknek éves árbevétele meghaladja az előre meghatározott határértéket, és amelyek általában városokban találhatók, nem pedig vidéken. A hátrányos helyzetű fogyasztók jelentős része tehát nehezen jut hozzá a csökkentett árú élelmiszerekhez, ami – mint végzetül kiemelték – ellentétes a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    A kötelező akciózást előíró magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal az uniós bíróság szerint

európai unió

infláció

akció

európai unió bírósága

uniós jog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere körzete, kivezetik a védett benzinárat, felülvizsgálják a trafikok koncesszióit – kormányszóvivői tájékoztató

Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere körzete, kivezetik a védett benzinárat, felülvizsgálják a trafikok koncesszióit – kormányszóvivői tájékoztató

Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el, mondta a kormányszóvivői tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. Míg Magyar Péter Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra, Budapesten tájékoztatót tartanak a hétközi kormányülés döntéseiről. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta: módosítani kell a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagot, erre a jövő héten sor is kerülhet. A Városligetben kiterjesztik a közparki felületeket, és megszüntetik majd az átmenő autóforgalmat, átépül és „zöldebb lesz” a Hősök tere körzete. Új TEK jön létre, átalakul a rendőrség. Felülvizsgálják a dohánybolti és a kaszinókoncessziókat. Cikkünk frissül!
 

16 év után új korszak – kezdődik az EU-csúcstalálkozó

Magyar Péter határozott üzenettel érkezett Brüsszelbe – ezekről tárgyal

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Szerdán kormányülés volt, ezt követően csütörtökön 11 órától esedékes a kormányszóvivői tájékoztató, ahol várhatóan a legérdekesebb kérdés az üzemanyag védett árának kivezetése lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás

Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás

Ukrán légierő: éjszaka csaknem 250 drónnal és rakétával támadott az orosz hadsereg, civil áldozatok is vannak

BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

The deal includes reopening the Strait of Hormuz and a $300bn plan for Iran's reconstruction, but questions around its nuclear programme are left to future negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 11:52
A kamatstop ügyében jönnek az új javaslatok
2026. június 18. 10:04
Itt a nagy fordulat: mégis maradhat Magyarországon a kivonulását tervező népszerű futárszolgálat?
×
×