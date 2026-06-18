Már az első kör után különleges helyre került a 2026-os vb

Bár még nyolcvan találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi vb-n volt hármas átlag felett (3,60) a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg (2,96) ezt a határt. Az összehasonlításban fontos kiemelni, hogy 1958-ban 35, tienkét évvel később pedig csak 32 mérkőzést játszottak összesen, ellenben most 104 összecsapás után alakul ki a végleges gólátlag.
Egyébiránt a legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet. A legutóbbi vb 2,69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.
Az eddigi vb-k góljai és átlagnézőszámai:
mérkőzés, gól, gólátlag, átlagnézőszám
- 1930, Uruguay: 18, 70, 3,88, 32 808
- 1934, Olaszország: 17, 70, 4,11, 21 352
- 1938, Franciaország: 18, 84, 4,66, 20 872
- 1950, Brazília: 22, 88, 4,00, 47 511
- 1954, Svájc: 26, 140, 5,38, 29 561
- 1958, Svédország: 35, 126, 3,60, 23 423
- 1962, Chile: 32, 89, 2,78, 27 911
- 1966, Anglia: 32, 89, 2,78, 48 847
- 1970, Mexikó: 32, 95, 2,96, 50 124
- 1974, Németország: 38, 97, 2,55, 49 098
- 1978, Argentína: 38, 102, 2,68, 40 678
- 1982, Spanyolország: 52, 146, 2,80, 40 571
- 1986, Mexikó: 52, 132, 2,54, 46 039
- 1990, Olaszország: 52, 115, 2,21, 48 388
- 1994, Egyesült Államok: 52, 141, 2,71, 68 991
- 1998, Franciaország: 64, 171, 2,67, 43 517
- 2002, Koreai Köztársaság és Japán: 64, 161, 2,52, 42 268
- 2006, Németország: 64, 147, 2,30, 52 491
- 2010, Dél-afrikai Köztársaság: 64, 145, 2,27, 49 669
- 2014, Brazília: 64, 171, 2,67, 52 918
- 2018, Oroszország: 64, 169, 2,64, 47 371
- 2022, Katar: 64, 172, 2,69, 53 191