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Szuzuki Zion japán kapus gólt kap a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja elsõ fordulójának Hollandia-Japán mérkõzésén az arlingtoni Dallas Stadionban 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Albert Pena

Már az első kör után különleges helyre került a 2026-os vb

Infostart / MTI

Lezárult az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság első fordulója, amelynek 24 összecsapásán 75 gól esett, s ez 3,125-es gólátlagot jelent mérkőzésenként.

Bár még nyolcvan találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi vb-n volt hármas átlag felett (3,60) a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg (2,96) ezt a határt. Az összehasonlításban fontos kiemelni, hogy 1958-ban 35, tienkét évvel később pedig csak 32 mérkőzést játszottak összesen, ellenben most 104 összecsapás után alakul ki a végleges gólátlag.

Egyébiránt a legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet. A legutóbbi vb 2,69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.

Az eddigi vb-k góljai és átlagnézőszámai:
mérkőzés, gól, gólátlag, átlagnézőszám

  • 1930, Uruguay: 18, 70, 3,88, 32 808
  • 1934, Olaszország: 17, 70, 4,11, 21 352
  • 1938, Franciaország: 18, 84, 4,66, 20 872
  • 1950, Brazília: 22, 88, 4,00, 47 511
  • 1954, Svájc: 26, 140, 5,38, 29 561
  • 1958, Svédország: 35, 126, 3,60, 23 423
  • 1962, Chile: 32, 89, 2,78, 27 911
  • 1966, Anglia: 32, 89, 2,78, 48 847
  • 1970, Mexikó: 32, 95, 2,96, 50 124
  • 1974, Németország: 38, 97, 2,55, 49 098
  • 1978, Argentína: 38, 102, 2,68, 40 678
  • 1982, Spanyolország: 52, 146, 2,80, 40 571
  • 1986, Mexikó: 52, 132, 2,54, 46 039
  • 1990, Olaszország: 52, 115, 2,21, 48 388
  • 1994, Egyesült Államok: 52, 141, 2,71, 68 991
  • 1998, Franciaország: 64, 171, 2,67, 43 517
  • 2002, Koreai Köztársaság és Japán: 64, 161, 2,52, 42 268
  • 2006, Németország: 64, 147, 2,30, 52 491
  • 2010, Dél-afrikai Köztársaság: 64, 145, 2,27, 49 669
  • 2014, Brazília: 64, 171, 2,67, 52 918
  • 2018, Oroszország: 64, 169, 2,64, 47 371
  • 2022, Katar: 64, 172, 2,69, 53 191
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