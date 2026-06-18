Magyarics Tamás az Arénában: Donald Trumpnak sürgősebb a béke, mint Iránnak

Nyilvánvalóan Donald Trumpot jobban sürgette az idő, és az irániak elképzelhető, hogy rájátszottak erre – mondta Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE emeritus professzora, hozzátéve: „azt szokták mondani, hogy az ember egyetlen dolgot ne csináljon, az iráni bazárban ne kezdjen alkudozni, mert biztosan veszít”.

Az irániaknak több ezer éves gyakorlatuk van a túlélésben, egy olyan helyen, ami nem arról híres, hogy a világ legstabilabb helye lenne.

Ők biztosan több információval rendelkeznek az amerikai belpolitikai helyzetről, mind az amerikaiak az irániról. Ők is tudnak számolni, és pontosan tudják, hogy öt hónap múlva félidős választások lesznek Amerikában – mutatott rá a szakértő, hozzátéve: „persze visszatérően szoktam idézni Harold Wilson volt birodalmi miniszter szavait, aki azt mondta, hogy a politikában egy hét is nagy idő”.

Tehát ha hamarabb lezárul ez a konfliktus, akkor az amerikai benzinkutaknál csökkenhetnek az árak. Most történelmi magasságokon vannak, van olyan hely, mint Kalifornia, ahol hat dollár fölött van. Persze Texasban, Oklahomában 3,5 dollár körül van. De

„Trumpnak nagyon fontos, hogy az úgynevezett életszínvonalt befolyásoló árszínvonal csökkenjen, és ezzel segítse a republikánusok esélyeit,

ugyanis ha a republikánusok elveszítik azt a nagyon csekély, háromfős többséget mondjuk a képviselőházban, amire jelen pillanatban minden reményük megvan a demokratáknak, hogy megfordítják, akkor Trumpnak egyrészt mint magánembernek rengeteg baja lehet, hiszen már most több demokrata képviselő kijelentette, hogy első dolguk az lesz, hogy impeachment eljárást indítanak Trumppal szemben” – fogalmazott Magyarics Tamás.

Arra is felhívta a figyelmet a szakértő, hogy politikailag a képviselőház együttműködése nélkül gyakorlatilag semmit nem lehet átvinni, kezdve a költségvetéstől a különböző határvédelmi és egyéb finanszírozási kérdésekig, de bármilyen törvényről beszélhetünk.

Persze a költségvetés kivételével Trump kiadhat elnöki rendeleteket, kormányozhat rendeleti úton, ahogyan azt Barack Obama és Joe Biden is tette, amikor republikánus többség volt a Capitoliumban, vagy mint az első ciklusában tette, amikor pedig demokrata. Ennek hátulütője – jegyezte meg Magyarics Tamás –, hogy abban a pillanatban, amikor ezek az elnökök betették a lábukat – a választások után – a Fehér Házba, első dolguk volt, hogy szakmányban semmisítették meg az elődjük által kiadott elnöki rendeleteket. Egy törvénnyel ezt nem tehetik meg, mert egy törvény csak egy másik törvény írhat felül, tehát

ha Trump elnök rendeleti úton kénytelen kormányozni, akkor még inkább megerősödhet a demokratáknak az a narratívája, hogy egyfajta egyszemélyes diktatúrát akar bevezetni, ami nagyon megnehezíti a republikánus jelöltek helyzetét a 2028-as elnökválasztáson,

és nemcsak az elnökjelöltekét, hanem a szenátor- és képviselőjelöltekét is – mondta Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.