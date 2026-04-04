Mi rejtőzik a kertben? Itt az idő lerántani a leplet

Az MME programja minden évben április 1. és június 30. között kínál újabb lehetőséget arra, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények – ebben az esetben a madarak mellett a kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök – megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe.

Ehhez nem kell mást tenni, mint a kertben vagy a közeli parkban látott madarak, gyakoribb kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyelési adatait beküldeni a Turdus okostelefonos alkalmazáson vagy ezen az oldalon keresztül.

A Tavaszi természetlesben a megfigyelők a nap folyamán bármikor tölthetnek fel adatot. A költési időszak indulására tekintettel a madarak esetén lehetőség van viselkedési megfigyelések (amilyenek a párba állás, a fészeképítés és a fiókaetetés) rögzítésére is. A Téli madárleshez – ami december 28. és február 28. között zajlik – hasonlóan a leggyakoribb fajok azonosítását itt is egy, a mobiltelefonos applikáción belüli határozó is segíti, ami az egyes fajok kártyájára való dupla koppintással hívható elő.

A Turdus alkalmazás elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is, az alkalmazás használatához videós segédlet is készült. Az időszakos Tavaszi természetles mellett egész évben megnyitható a Gólyales és a Fecskeles applikáció is – olvasható a szervezet közleményében.