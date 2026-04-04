2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
small sparrow birds perch on a branch in a rainy garden
Nyitókép: Nataba/Getty Images

Mi rejtőzik a kertben? Itt az idő lerántani a leplet

InfoRádió / MTI

Elindult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idei Tavaszi természetles nevű akciója, a madarak, kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök lakossági megfigyelési programja.

Az MME programja minden évben április 1. és június 30. között kínál újabb lehetőséget arra, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények – ebben az esetben a madarak mellett a kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök – megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe.

Ehhez nem kell mást tenni, mint a kertben vagy a közeli parkban látott madarak, gyakoribb kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyelési adatait beküldeni a Turdus okostelefonos alkalmazáson vagy ezen az oldalon keresztül.

A Tavaszi természetlesben a megfigyelők a nap folyamán bármikor tölthetnek fel adatot. A költési időszak indulására tekintettel a madarak esetén lehetőség van viselkedési megfigyelések (amilyenek a párba állás, a fészeképítés és a fiókaetetés) rögzítésére is. A Téli madárleshez – ami december 28. és február 28. között zajlik – hasonlóan a leggyakoribb fajok azonosítását itt is egy, a mobiltelefonos applikáción belüli határozó is segíti, ami az egyes fajok kártyájára való dupla koppintással hívható elő.

A Turdus alkalmazás elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is, az alkalmazás használatához videós segédlet is készült. Az időszakos Tavaszi természetles mellett egész évben megnyitható a Gólyales és a Fecskeles applikáció is – olvasható a szervezet közleményében.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

