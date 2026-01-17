Új korszak kezdődik a Star Wars franchiseban

Kathleen Kennedy 2012 óta vezette a Lucasfilmet, amikor a Disney felvásárolta a stúdiót, akit George Lucas választott utódjául. A palyer.hu cikke felidézi, hogy a 72 éves szakember vezetése alatt új Star Wars-trilógia jelent meg, és bemutatták a nagy sikerű Zsivány Egyest is. A Han Solo történetét bemutató Solo viszont megbukott a mozikban, ami miatt a cégnél aggódni kezdtek, hogy a rajongók belefáradhattak a folyamatos újításokba a Csillagok háborúja univerzumában. Az új Star Wars-filmek közül a legsikeresebb a 2 milliárd dollár nyereséget hozó, Az ébredő erő lett.

Utódja, az 51 éves Dave Filoni 2005-ben került a céghez, hogy animációs Star Wars-projekteket dolgozzon.

Filoni felügyelete mellett készült a Klónok háborúja sorozat, majd később az óriási sikerű Mandalóri és az Ahsoka is.

Lynwen Brennan társelnökkel fog együtt dolgozni, aki a stúdió üzleti ügyeit és működését irányítja.

A leköszönő producer Steven Spielberggel és Frank Marshall-lal az Amblin Entertainment alapítója is volt, és olyan filmeken is dolgozott, mint az indiana jones-franchise, az E.T., a földönkívüli, a Jurassic Park és a Schindler listája. Részt vett a Star Wars: A klónok háborúja, a Star Wars: Lázadók és A Mandalóri munkálataiban is, amelyek több Emmy-díjat és -jelölést is elnyertek. Bog Iger, a Disney elnök-vezérigazgatója méltatta Kennedy vezetői és látnoki képességeit.

Kennedy két érkező Star Wars-mozit is producerként jegyez: az idei A mandalóri és Grogu és a jövőre érkező, Ryan Gosling főszereplésével készülő Starfighter munkálataiban is részt vesz. A távozásáról szóló közleményben elmondta, hogy megtiszteltetésként élte meg az elmúlt éveket, és nagyon büszke arra, amit a stúdióval elért.

Kathleen Kennedy-t ugyanakkor sok kritika érte a Lucasfilm és a Star Wars franchise élén töltött években. A rajongók szerint romlott a filmek minősége a vezetése alatt, hiába voltak sikerek, az összkép rombolta a brandet.