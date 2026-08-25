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Egy betonból épült gát egy folyón.
Nyitókép: Unsplash

Az alacsony vízállás miatt gátat építenek a Dunára Bulgáriában

Infostart / MTI

Az ország vezetése a kozloduji atomerőmű hűtésének biztosítása érdekében döntött úgy, hogy gátat épít a Duna bulgáriai szakaszán.

Körülbelül háromszáz méter hosszú gátat építenek a Duna bulgáriai szakaszán, hogy biztosítsák a kozloduji atomerőmű hűtését – számolt be Iva Petrova energiaügyi miniszter a bolgár állami televízióban.

A gát építése a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt vált szükségessé. A létesítményt 10-15 nap alatt építik meg, és a miniszter szerint a szükséges előkészítő munkák már megtörténtek.

A Duna vízszintcsökkenése miatt az erőmű 5. energiatermelő blokkjának kapacitását 120 megawattal (MW) kellett csökkenteni a napokban. Ez volt az első alkalom, hogy „szélsőséges időjárási és hidrológiai okokból” csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét, amióta 52 évvel ezelőtt üzembe helyezték.

A kozloduji atomerőmű állítja elő Bulgária áramtermelésének több mint egyharmadát.

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Kezdőlap    Külföld    Az alacsony vízállás miatt gátat építenek a Dunára Bulgáriában

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