Valószínűleg megöltek egy brit politikust

Ann Widdecombe 78 esztendős korában, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában hunyt el.

A halálhír pénteki bejelentése után nem sokkal a területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség közölte: a nyomozók, akik a mentők értesítése alapján vonultak ki a helyszínre, megállapították, hogy halála előtt a politikus súlyos sérüléseket szenvedett, ezért gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.

Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt.

Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be,

2023-ban csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, amelynek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva ugyanakkor óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, és nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai.

Starmer kiemelkedő politikusnak nevezte Ann Widdecombe-ot. Hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben felül kell emelkedni a politikai nézetkülönbségeken, és minden segítséget meg kell adni a rendőrségnek a tettes kézre kerítéséhez.

Ilona Rosson, a Devon és Cornwall megyei rendőrség főfelügyelője, a vizsgálat irányítója péntek délutáni nyilatkozatában közölte: a nyomozók egy fehér férfit keresnek, aki a vizsgálat eddigi adatai szerint gyanúsítható a gyilkosság elkövetésével.

Tíz éven belül ez volt a harmadik olyan halálos kimenetelű támadás Nagy-Britanniában, amelyet politikusok ellen követtek el.

Jo Coxot, a Munkáspárt kétgyermekes, 41 éves képviselőnőjét - aki Nagy-Britannia EU-tagságának fenntartásáért kampányolt - 2016. június 16-án, egy héttel a brit EU-tagságról tartott népszavazás előtt három lövéssel és többtucatnyi késszúrással gyilkolta meg az észak-angliai Leeds egyik elővárosában egy magányos tettes, akit még abban az évben tényleges életfogytiglani börtönre ítéltek. Az ítélet indoklása szerint az elkövetőt rasszista, neonáci, fehér felsőbbrendűséget hirdető erőszakos eszmék motiválták.

David Amesst, a brit Konzervatív Párt 69 esztendős, ötgyermekes alsóházi képviselőjét 2021 októberében, választókörzetében tartott fogadóóráján gyilkolta meg kéttucatnyi késszúrással egy fiatal férfi, aki saját bevallása szerint az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezettel szimpatizált, és a gyilkossággal a terrorcsoport elleni brit katonai akciókat akarta megbosszulni.

Amess gyilkosát 2022-ben szintén tényleges életfogytiglani börtönre ítélték.