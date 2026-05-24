2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetőit tömörítő Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Atomhatalom intette Lukasenkát

Infostart / MTI

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap telefonon egyeztetett Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, ennek során felszólította hivatali partnerét, hogy Minszk ne keveredjen bele az ukrajnai háborúba, és tegyen lépéseket a kapcsolatok javítására az Európai Unióval - közölte az AFP francia hírügynökség a francia vezető hivatalában lévő forrásokra hivatkozva.

"Hangsúlyozta azokat a kockázatokat, amelyek Fehéroroszország belekeveredésével járnának a háborúba. Egyben felszólította Lukasenkát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a kapcsolatok javítására Fehéroroszország és az Európai Unió között" - ismertette az illetékes.

Korábban a fehérorosz vezetőhöz közel álló Pul Pervogo Telegram-csatorna számolt be a két politikus beszélgetéséről. A tájékoztatás szerint a kapcsolatfelvételt a francia fél kezdeményezte, s egyebek között "regionális problémákat, valamint Fehéroroszország és az Európai Unió, valamint Franciaország kapcsolatait vitatták meg". Macron és Lukasenka legutóbb 2022. február 26-án beszélt egymással.

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz parlament külügyi bizottságának elnökhelyettese a két vezető beszélgetését azon erőfeszítések kudarcaként értékelte, amelyek Fehéroroszország elszigetelésére irányultak.

"Az Egyesült Államok miért folytat párbeszédet Fehéroroszországgal és Oroszországgal? Macron miért hívta fel a fehérorosz elnököt? Minden roppant egyszerű, az erős és független országokkal mindig is párbeszédet fognak keresni, amikor elérkezik a felismerés, hogy szankciókkal semmit sem lehet elérni, és az elszigetelés is kudarcot vallott. Európa saját magát szigeteli el. A világ hatalmas.

Fehéroroszországnak kiváló kapcsolatai vannak Kínával, a közel-keleti és ázsiai államok túlnyomó többségével.

Milyen elszigeteltségről beszélünk? Ez mind hasztalan" - fogalmazott a parlamenti képviselő Telegram-csatornáján.

Hangsúlyozta, hogy Minszk kész a párbeszédre az olyan közös problémákról, mint az ukrajnai rendezés, az európai migrációs válság, valamint a kábítószer-bűnözés, a terrorizmus és a szélsőségek elleni küzdelem, azzal, ha tiszteletben tartják Fehéroroszország nemzeti érdekeit, és nem avatkoznak be a belügyeibe.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Fontos jelzést kapott az olajpiac vasárnap, miután egy iraki nyersolajat szállító szuper tanker sikeresen elhagyta a Perzsa-öblöt és áthaladt a Hormuzi-szoroson, írja a Bloomberg.

A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.

The US president said both sides "must take their time" to reach a deal, after saying on Saturday that an agreement had been "largely negotiated".

