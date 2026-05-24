Atomhatalom intette Lukasenkát

"Hangsúlyozta azokat a kockázatokat, amelyek Fehéroroszország belekeveredésével járnának a háborúba. Egyben felszólította Lukasenkát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a kapcsolatok javítására Fehéroroszország és az Európai Unió között" - ismertette az illetékes.

Korábban a fehérorosz vezetőhöz közel álló Pul Pervogo Telegram-csatorna számolt be a két politikus beszélgetéséről. A tájékoztatás szerint a kapcsolatfelvételt a francia fél kezdeményezte, s egyebek között "regionális problémákat, valamint Fehéroroszország és az Európai Unió, valamint Franciaország kapcsolatait vitatták meg". Macron és Lukasenka legutóbb 2022. február 26-án beszélt egymással.

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz parlament külügyi bizottságának elnökhelyettese a két vezető beszélgetését azon erőfeszítések kudarcaként értékelte, amelyek Fehéroroszország elszigetelésére irányultak.

"Az Egyesült Államok miért folytat párbeszédet Fehéroroszországgal és Oroszországgal? Macron miért hívta fel a fehérorosz elnököt? Minden roppant egyszerű, az erős és független országokkal mindig is párbeszédet fognak keresni, amikor elérkezik a felismerés, hogy szankciókkal semmit sem lehet elérni, és az elszigetelés is kudarcot vallott. Európa saját magát szigeteli el. A világ hatalmas.

Fehéroroszországnak kiváló kapcsolatai vannak Kínával, a közel-keleti és ázsiai államok túlnyomó többségével.

Milyen elszigeteltségről beszélünk? Ez mind hasztalan" - fogalmazott a parlamenti képviselő Telegram-csatornáján.

Hangsúlyozta, hogy Minszk kész a párbeszédre az olyan közös problémákról, mint az ukrajnai rendezés, az európai migrációs válság, valamint a kábítószer-bűnözés, a terrorizmus és a szélsőségek elleni küzdelem, azzal, ha tiszteletben tartják Fehéroroszország nemzeti érdekeit, és nem avatkoznak be a belügyeibe.