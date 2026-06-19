Magyar Péter kivetette Ukrajna csatlakozásának gyorsítását az EU-csúcs záródokumentumából

Bejegyzésében a miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a tagállamok vezetői négyórás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját.

Kiemelte: másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.

Közölte: az állam-, illetve kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került.

A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat – írta Magyar Péter, majd úgy fogalmazott: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű”.

Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni – tette hozzá bejegyzésében a kormányfő.