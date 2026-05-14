Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel” kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint

A kínai hírek arra teszik a hangsúlyt, hogy egyrészt Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz a kínai csúcstalálkozón, továbbá, hogy 17 nagy amerikai vállalat is része a delegációnak; az InfoRádiónak nyilatkozó Horváth Levente szerint Kínának az lenne a legnagyobb eredmény, ha elérné, hogy Donald Trump kimondaná, egyáltalán nem támogatja a tajvani függetlenséget.

Hogy az amerikai delegáció útját mennyire befolyásolhatta az iráni háború, arról az MCC Ázsiai-Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője azt mondta: kínai médiajelentésekből és kormányzati közlésekből egybehangzóan úgy tűnik, hogy a mostani helyzet Kínának „eleve nyert ügy”, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok Iránban nem érte el azt a célt, amit akart, nem sikerült pár nap alatt lerendeznie az iráni háborút, sőt, beleragadt. Emellett Kína eredménye volt, hogy a ritkaföldfémek korlátozásával előnyben maradt, az ország gazdasága teljesen diverzifikálódott, és

most már nem az amerikai-kínai kereskedelem a legfontosabb Kína számára, hanem a délkelet-ázsiai országokkal és az EU-val is komolyabb kereskedelmi kapcsolatok.

Emlékeztetett, hogy egy héttel ezelőtt az iráni külügyminiszter is látogatást tett Pekingben, és kínai kollégájával folytatott tárgyalásokat, illetve hogy miközben Donald Trump delegációja megérkezett, a kínai média szerint egy orosz repülőgép is befutott Moszkvából.

„Nem nyilvános, hogy ki utazott a gépen, de a gép minősége és nagysága alapján azt mondják, hogy minimum miniszterhelyettesi vezető érkezett Oroszországból, megelőzve az amerikai delegációt” – mondta, úgy értékelve, hogy „nagyon komoly” most ez a pekingi amerikai-kínai tárgyalás, és nagyban fogja befolyásolni a világ változásait a továbbiakban.

Azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háború is napirendre kerülhet-e, Horváth Levente sokat sejtetően Hszi Csin-ping kínai elnök szavaira utalt, aki előzetesen már hangsúlyozta is, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok nem csupán a két ország bilaterális kapcsolatairól szólnak, de az egész világ életét és jövőjét befolyásolják, tehát akár

az orosz-ukrán,

az amerikai-iráni és

a tajvani

helyzetet is.

Horváth Levente azt is hangsúlyozta, hogy a kínai elnök folyamatosan pozitív hangot üt meg, bátorítva Amerikát is abban, hogy állapodjanak meg, ne sérüljön egyik ország se a kereskedelmi háborútól, sokkal inkább profitáljanak, mert abból az egész világ is fog.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Al Jazeera English (@aljazeeraenglish) által megosztott bejegyzés

Donald Trump amerikai elnök Horváth Levente szerint pozitívan fogja kommunikálni az egész látogatást, és valószínűleg nagy gazdasági bejelentések is lesznek. Ilyen lehet

600 Boeing eladása és

a szójababvásárlás,

valamint egyéb gazdasági eredmények, amelyek segíthetik őt a félidős választásokon novemberben. Kínai kommentárok, mikroblogok azonban, mint a szakértő rámutatott, figyelmeztetnek arra is, hogy Donald Trump egyes nagy bejelentéseit követőn már egészen mást csinált, mint amit korábban mondott.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.