ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.51
usd:
305.39
bux:
131756.83
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Nagy Népi Csarnok elõtt tartott fogadási ünnepségen 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel” kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint

Infostart / InfoRádió

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint reváns helyett békülés várható a kínai-amerikai csúcson: ha Donald Trump békülékenyebb és tiszteletteljes hangnemet üt meg, akkor Hszi Csin-ping otthon jól eladható engedményekkel jutalmazhatja. Az MCC Ázsiai-Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője, Horváth Levente szerint a kínai elnöknek főleg Tajvannal kapcsolatban vannak komoly elvárásai, az amerikai pedig olyan gazdasági eredményeket remél, amelyeket a novemberi félidős választásokhoz közeledve fel tud mutatni.

A kínai hírek arra teszik a hangsúlyt, hogy egyrészt Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz a kínai csúcstalálkozón, továbbá, hogy 17 nagy amerikai vállalat is része a delegációnak; az InfoRádiónak nyilatkozó Horváth Levente szerint Kínának az lenne a legnagyobb eredmény, ha elérné, hogy Donald Trump kimondaná, egyáltalán nem támogatja a tajvani függetlenséget.

Hogy az amerikai delegáció útját mennyire befolyásolhatta az iráni háború, arról az MCC Ázsiai-Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője azt mondta: kínai médiajelentésekből és kormányzati közlésekből egybehangzóan úgy tűnik, hogy a mostani helyzet Kínának „eleve nyert ügy”, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok Iránban nem érte el azt a célt, amit akart, nem sikerült pár nap alatt lerendeznie az iráni háborút, sőt, beleragadt. Emellett Kína eredménye volt, hogy a ritkaföldfémek korlátozásával előnyben maradt, az ország gazdasága teljesen diverzifikálódott, és

most már nem az amerikai-kínai kereskedelem a legfontosabb Kína számára, hanem a délkelet-ázsiai országokkal és az EU-val is komolyabb kereskedelmi kapcsolatok.

Emlékeztetett, hogy egy héttel ezelőtt az iráni külügyminiszter is látogatást tett Pekingben, és kínai kollégájával folytatott tárgyalásokat, illetve hogy miközben Donald Trump delegációja megérkezett, a kínai média szerint egy orosz repülőgép is befutott Moszkvából.

„Nem nyilvános, hogy ki utazott a gépen, de a gép minősége és nagysága alapján azt mondják, hogy minimum miniszterhelyettesi vezető érkezett Oroszországból, megelőzve az amerikai delegációt” – mondta, úgy értékelve, hogy „nagyon komoly” most ez a pekingi amerikai-kínai tárgyalás, és nagyban fogja befolyásolni a világ változásait a továbbiakban.

Azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háború is napirendre kerülhet-e, Horváth Levente sokat sejtetően Hszi Csin-ping kínai elnök szavaira utalt, aki előzetesen már hangsúlyozta is, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok nem csupán a két ország bilaterális kapcsolatairól szólnak, de az egész világ életét és jövőjét befolyásolják, tehát akár

  • az orosz-ukrán,
  • az amerikai-iráni és
  • a tajvani

helyzetet is.

Horváth Levente azt is hangsúlyozta, hogy a kínai elnök folyamatosan pozitív hangot üt meg, bátorítva Amerikát is abban, hogy állapodjanak meg, ne sérüljön egyik ország se a kereskedelmi háborútól, sokkal inkább profitáljanak, mert abból az egész világ is fog.

Donald Trump amerikai elnök Horváth Levente szerint pozitívan fogja kommunikálni az egész látogatást, és valószínűleg nagy gazdasági bejelentések is lesznek. Ilyen lehet

  • 600 Boeing eladása és
  • a szójababvásárlás,

valamint egyéb gazdasági eredmények, amelyek segíthetik őt a félidős választásokon novemberben. Kínai kommentárok, mikroblogok azonban, mint a szakértő rámutatott, figyelmeztetnek arra is, hogy Donald Trump egyes nagy bejelentéseit követőn már egészen mást csinált, mint amit korábban mondott.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel” kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint

amerika

kína

donald trump

hszi csin-ping

horváth levente

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel” kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint

Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel” kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint reváns helyett békülés várható a kínai-amerikai csúcson: ha Donald Trump békülékenyebb és tiszteletteljes hangnemet üt meg, akkor Hszi Csin-ping otthon jól eladható engedményekkel jutalmazhatja. Az MCC Ázsiai-Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője, Horváth Levente szerint a kínai elnöknek főleg Tajvannal kapcsolatban vannak komoly elvárásai, az amerikai pedig olyan gazdasági eredményeket remél, amelyeket a novemberi félidős választásokhoz közeledve fel tud mutatni.
 

Hszi Csin-ping: Kína üdvözli az amerikai vállalatokkal folytatott együttműködés erősítését

Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt

Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt

Az új külügyminiszter az első napján visszahelyeztette a székeket a minisztérium büféjébe, ezzel jelezve, hogy merőben más álláspontot képvisel a működéssel kapcsolatban, mint elődje, Szijjártó Péter.
 

Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját

Az egyik kormányszóvivő elmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit

Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit

A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi says US-China relations world's 'most important' as Trump praises talks at state banquet

Xi says US-China relations world's 'most important' as Trump praises talks at state banquet

Earlier, the White House said the two presidents discussed trade, oil and Iran during a meeting that lasted nearly two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 12:10
Hszi Csin-ping: Kína üdvözli az amerikai vállalatokkal folytatott együttműködés erősítését
2026. május 14. 11:14
Az ukrán elnök és a külügyminisztere is hálás a magyar kormánynak
×
×