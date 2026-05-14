Hszi Csin-ping: Kína üdvözli az amerikai vállalatokkal folytatott együttműködés erősítését

Hszi kiemelte, hogy az amerikai vállalatok Kína reform- és nyitási folyamatának kiemelt szereplői, amely mindkét fél számára előnyökkel jár.

Donald Trump elmondta, hogy látogatására az amerikai üzleti élet több kiemelkedő szereplőjét is magával hozta, akiket arra ösztönöz, hogy növeljék szerepüket a kínai piacon.

A pekingi állami média jelentése szerint a tárgyalásokon több amerikai vállalatvezető is részt vett, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezetője.

Az amerikai üzleti vezetők egyetértettek abban, hogy a kínai piac kiemelt jelentőségű számukra, és jelezték, hogy erősítenék jelenlétüket, valamint bővítenék együttműködésüket Kínával.

Hszi hangsúlyozta, hogy Kína gazdasági nyitottsága tovább erősödik, ami szélesebb lehetőségeket kínálhat az amerikai vállalatoknak.