ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.17
usd:
305.05
bux:
130926.65
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Nagy Népi Csarnok elõtt tartott fogadási ünnepségen 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Hszi Csin-ping: Kína üdvözli az amerikai vállalatokkal folytatott együttműködés erősítését

Infostart / MTI

Kína üdvözli az Egyesült Államok Kínával folytatott, kölcsönösen előnyös együttműködésének erősítését - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol Donald Trump amerikai elnököt fogadta.

Hszi kiemelte, hogy az amerikai vállalatok Kína reform- és nyitási folyamatának kiemelt szereplői, amely mindkét fél számára előnyökkel jár.

Donald Trump elmondta, hogy látogatására az amerikai üzleti élet több kiemelkedő szereplőjét is magával hozta, akiket arra ösztönöz, hogy növeljék szerepüket a kínai piacon.

A pekingi állami média jelentése szerint a tárgyalásokon több amerikai vállalatvezető is részt vett, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezetője.

Az amerikai üzleti vezetők egyetértettek abban, hogy a kínai piac kiemelt jelentőségű számukra, és jelezték, hogy erősítenék jelenlétüket, valamint bővítenék együttműködésüket Kínával.

Hszi hangsúlyozta, hogy Kína gazdasági nyitottsága tovább erősödik, ami szélesebb lehetőségeket kínálhat az amerikai vállalatoknak.

Kezdőlap    Külföld    Hszi Csin-ping: Kína üdvözli az amerikai vállalatokkal folytatott együttműködés erősítését

kína

egyesült államok

hszi csin-ping

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit

Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit
Továbbra sem tudni, hogy a magyar bajnok NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata elő tudja-e teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a következő szezonban indulhasson az Euroligában. A sportközgazdász szerint ez a mostani eset is megmutatta, hogy piaci alapon mennyire nehéz szponzorokat bevonni a magyar sportba. Azt gondolja, ennek az a fő oka, hogy nincs akkora fogyasztói és médiafigyelem a hazai sportéletben, mint amekkorát egy komoly piaci szereplő vagy szponzor igényelne.
Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját

Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját

Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgy nevezett statútumrendelet. Az MMA üdvözölte a kultúrpolitikára vonatkozó kormányrendeletet.
 

Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt

Az egyik kormányszóvivő elmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új üzletet nyitott az Euronics, de a bürokratikus akadályok miatt lassan haladtak

Új üzletet nyitott az Euronics, de a bürokratikus akadályok miatt lassan haladtak

Megnyitotta 70. magyarországi üzletét az Euronics az Etele Plazában, amelyet már tavaly augusztusban kezdtek tervezni, de a plázastoppal kapcsolatos bürokratikus akadályok miatt csak most sikerült átadni. A mintegy 120 milliárd forintos árbevételű, magyar tulajdonú családi vállalkozás a fizikai jelenlét fontossága mellett teszi le a voksot: az új egységben önkiszolgáló kasszák és szolgáltatásokat kínáló okospultok is helyet kaptak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: &quot;Ez nem maradhat következmények nélkül!&quot;

Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: &quot;Ez nem maradhat következmények nélkül!&quot;

Gajdos szerint legalább 300 olyan helyszín lehet, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig három megyére - Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra - is kiterjed.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi tells state banquet US-China relations world's 'most important' as Trump praises 'extremely positive' talks

Xi tells state banquet US-China relations world's 'most important' as Trump praises 'extremely positive' talks

Earlier, the White House said the two presidents discussed trade, oil and Iran during high-stakes talks that lasted nearly two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 11:14
Az ukrán elnök és a külügyminisztere is hálás a magyar kormánynak
2026. május 14. 10:39
Ukrajnában előzetes letartóztatásba helyezték az elnöki hivatal volt vezetőjét
×
×