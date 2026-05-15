Kína most beleszólhat az iráni válságba

Az elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról.

Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy

Irán nem kap fegyvereket Kínától.

Az amerikai elnök a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ül.

Négy pont

Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében – közölte a kínai külügyi tárca szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban pénteken.

A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a béke helyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök korábban négypontos javaslatot tett a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására, emellett Kína és Pakisztán közösen ötpontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására.

„Kína továbbra is Hszi Csin-ping elnök négy javaslatának szellemében jár el, és a nemzetközi közösséggel együttműködve támogatja a béketárgyalásokat”

– hangsúlyozta a szóvivő.

A kínai álláspont szerint a konfliktus súlyos károkat okozott Irán és más térségbeli országok lakosságának, miközben negatív hatást gyakorolt a világgazdasági növekedésre, az ellátási láncokra, a nemzetközi kereskedelemre és a globális energiaellátás stabilitására is.

„A konfliktusnak nem lett volna szabad bekövetkeznie, és nincs értelme a folytatásának” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette, hogy a helyzet mielőbbi rendezése nemcsak az Egyesült Államok és Irán, hanem a térség országai és az egész nemzetközi közösség érdeke is.

Peking üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti közelmúltbeli tűzszünetet és a tárgyalásos rendezésre irányuló törekvéseket. A kínai külügyminisztérium szerint a párbeszéd és a diplomácia jelenti az egyetlen járható utat, az erő alkalmazása nem vezet megoldáshoz.

„Most, hogy megnyílt a párbeszéd lehetősége, azt nem szabad ismét bezárni” – emelte ki a szóvivő.

A kínai külügyminisztérium szerint fontos fenntartani a feszültség enyhítésének lendületét, folytatni a politikai egyeztetéseket, valamint olyan megállapodást elérni az iráni nukleáris kérdésben és más vitás ügyekben, amely valamennyi érintett fél biztonsági aggályait figyelembe veszi.

Kína emellett sürgette a térség tengeri szállítási útvonalainak mielőbbi újranyitását a globális ellátási láncok zavartalan működésének biztosítása érdekében. „Átfogó és tartós tűzszünetre van szükség annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon a béke és a stabilitás a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében” – szögezte le a szóvivő.