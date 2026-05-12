Ez is egy módszer – rejtett tüskékkel küzd egy férfi a szabálytalanul parkolókkal

Kevin Pringle egy különleges, vitákat is kiváltó találmánnyal hívta fel magára a figyelmet Angliában: az egykori börtönőr olyan kerítést fejlesztett ki, amely első ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnik, valójában azonban egy rejtett mechanizmust tartalmaz, amely célja az autók illegális vagy kárt okozó felhajtásának megakadályozása – írja az Index.

A férfi találmányának lényege, hogy egyfajta láthatatlan védelmet biztosítson a gyepes terület szélén. Az általa készített mini kerítés belső oldalán rejtett tüskék helyezkednek el, amik normál körülmények között nem láthatók,

a gyalogosokra nem veszélyesek, csak akkor aktivizálódnak, ha egy szabálytalan autós nekik megy vagy rájuk hajt.

Hatása hasonló ahhoz, mint amit a rendőrség által használt szúrós akadályok idéznek elő közúti intézkedéseknél. A cél nem a hirtelen károkozás, hanem a jármű megállítása és a további rongálás megelőzése.

A feltaláló szerint saját problémái inspirálták az eszköz megalkotásában: lakhelyén többször is előfordult, hogy autósok felhajtottak a füves szegélyre, ezzel kárt okozva a gondozott területekben. A helyzet hosszabb távon arra késztette, hogy egy fizikai védelmi megoldást dolgozzon ki.

Habár a találmány innovatív, azért felvet biztonsági és arányossági kérdéseket. Az ilyen típusú fizikai elrettentő eszközök mindig érzékeny egyensúlyt igényelnek a tulajdonvédelem és a potenciális károkozás között.