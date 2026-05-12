ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.89
usd:
302.16
bux:
134265.27
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy csomó kárpitos szög vagy jancsiszög heggyel felfelé.
Nyitókép: Unsplash

Ez is egy módszer – rejtett tüskékkel küzd egy férfi a szabálytalanul parkolókkal

Infostart

A trükkös szerkezet feltalálójának elege lett abból, hogy az autósok ráparkolnak a fűre a lakhelyén, ezért alkotta meg a rendőrségi szúrós akadályhoz hasonló eszközt.

Kevin Pringle egy különleges, vitákat is kiváltó találmánnyal hívta fel magára a figyelmet Angliában: az egykori börtönőr olyan kerítést fejlesztett ki, amely első ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnik, valójában azonban egy rejtett mechanizmust tartalmaz, amely célja az autók illegális vagy kárt okozó felhajtásának megakadályozása – írja az Index.

A férfi találmányának lényege, hogy egyfajta láthatatlan védelmet biztosítson a gyepes terület szélén. Az általa készített mini kerítés belső oldalán rejtett tüskék helyezkednek el, amik normál körülmények között nem láthatók,

a gyalogosokra nem veszélyesek, csak akkor aktivizálódnak, ha egy szabálytalan autós nekik megy vagy rájuk hajt.

Hatása hasonló ahhoz, mint amit a rendőrség által használt szúrós akadályok idéznek elő közúti intézkedéseknél. A cél nem a hirtelen károkozás, hanem a jármű megállítása és a további rongálás megelőzése.

A feltaláló szerint saját problémái inspirálták az eszköz megalkotásában: lakhelyén többször is előfordult, hogy autósok felhajtottak a füves szegélyre, ezzel kárt okozva a gondozott területekben. A helyzet hosszabb távon arra késztette, hogy egy fizikai védelmi megoldást dolgozzon ki.

Habár a találmány innovatív, azért felvet biztonsági és arányossági kérdéseket. Az ilyen típusú fizikai elrettentő eszközök mindig érzékeny egyensúlyt igényelnek a tulajdonvédelem és a potenciális károkozás között.

Kezdőlap    Külföld    Ez is egy módszer – rejtett tüskékkel küzd egy férfi a szabálytalanul parkolókkal

parkolás

idős

anglia

vita

egyesült királyság

csapda

károkozás

tüske

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj
A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katalan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Katalan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem gonosz ikertestvére terjed a magyar kertekben

Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem gonosz ikertestvére terjed a magyar kertekben

Elsőre többen vadon elburjánzott petrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, üde zöld levelei azonban halálosan mérgezőek. A foltos bürök rohamosan terjed Magyarországon. Most megmutatjuk, hol él, hogyan ismerhetjük fel, és miért fontos, hogy messziről elkerüljük. Még egy: ha lehet, meg se érintsük!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cabinet split as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go

Cabinet split as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go

Over 70 Labour MPs have publicly urged the PM either to resign immediately or set out a timetable to stand down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 06:00
Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj
2026. május 12. 04:20
Kitört a botrány: letette esküjét az első szerzetes-robot
×
×