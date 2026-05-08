A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

Walesben, ahol a jelenlegi formájában 1999-ben létrehozott helyi törvényhozás, a 96 tagú Senedd eddigi történetében mindig a Munkáspárt volt kormányon, most először a függetlenségre törekvő balközép-nacionalista Plaid Cymru párté lett a legnagyobb frakció.

Az abszolút többséghez minimálisan szükséges 46 mandátumot ugyanakkor nem sikerült megszerezni: a párt 43 képviselőt küldhet a cardiffi nemzetgyűlésbe.

Ennek ellenére a Plaid Cymru vezetője, Rhun ap Iorwerth lesz Wales következő miniszterelnöke.

Az eddigi walesi kormányfő, a munkáspárti Eluned Morgan be sem jutott a Seneddbe.