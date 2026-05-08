2026. május 8. péntek
Gazdájukra váró kutyák egy londoni szavazóhelyiség elõtt 2026. május 7-én. Ezen a napon Angliában tanácsi, Skóciában és Walesben parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

Infostart / MTI

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.

Walesben, ahol a jelenlegi formájában 1999-ben létrehozott helyi törvényhozás, a 96 tagú Senedd eddigi történetében mindig a Munkáspárt volt kormányon, most először a függetlenségre törekvő balközép-nacionalista Plaid Cymru párté lett a legnagyobb frakció.

Az abszolút többséghez minimálisan szükséges 46 mandátumot ugyanakkor nem sikerült megszerezni: a párt 43 képviselőt küldhet a cardiffi nemzetgyűlésbe.

Ennek ellenére a Plaid Cymru vezetője, Rhun ap Iorwerth lesz Wales következő miniszterelnöke.

Az eddigi walesi kormányfő, a munkáspárti Eluned Morgan be sem jutott a Seneddbe.

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt

Rendkívüli aszályhelyzet sújtja Magyarországot 2026 tavaszán. A tartós csapadékhiány miatt a talaj szárazsága már most a nyári hónapokat idézi.

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Abbas Araghchi says the US attacks each time there is a diplomatic solution on the table.

