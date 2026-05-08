Nigel Farage, a brit ellenzéki Reform UK párt vezetõje fagylalttal a kezében, miután leadta a szavazatát az angliai Walton-on-the-Naze településen 2026. május 7-én. Ezen a napon Angliában tanácsi, Skóciában és Walesben parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Politikai földindulás Angliában, Starmer elismeri a fájdalmas eredményeket

Infostart / MTI

A kormányzó Munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények „fájdalmasak”, de nem gyengítik elkötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására.

Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartottak csütörtökön.

Ez volt a legnagyobb politikai erőpróba Nagy-Britanniában a 2024-es országos parlamenti választás óta, amelyen a Starmer vezette Munkáspárt fölcsuszamlásszerű győzelmet aratott, 411 mandátumot megszerezve a 650 fős londoni alsóházban.

Angliában 136 helyhatóság - köztük mind a 32 londoni kerület - 5036 tanácsnoki mandátumáról kellett szavazni. Ezek közül 2557-et eddig munkáspárti képviselők töltöttek be, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Konzervatív Párt 1362 tanácsi képviselői hely megtartásáért versengett.

Péntek délelőttig 1153 angliai választott tanácsi hely sorsa vált ismertté, és a részeredmények alapján a Munkáspárt eddig 258, a Konzervatív Párt 158 mandátumot vesztett, a Reform UK – amely eddig alig volt jelen az angliai tanácsokban – 382 új képviselői helyet szerzett.

A közvélemény-kutatások alapján a Labour akár 1500 mandátumot is elveszíthet.

A választás egyik legnagyobb horderejű fejleményeként a Munkáspárt vereséget szenvedett a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben, amelynek 54 tanácsi képviselői helyéből eddig 31-et birtokolt, ám ezek közül 22-t elvesztett. A konzervatívok kilenc új mandátumot szereztek, és 32 fős frakcióval 2022 óta először ismét ők irányítják ezt a meghatározó jelentőségű kerületet.

Nigel Farage pénteken a brit politikai tájkép „történelmi léptékű átrendeződésének” nevezte pártja előretörését. Kijelentette: a Reform UK olyan választókerületekben is nyerni tudott, amelyekben a Munkáspárt az első világháború vége óta domináns helyzetben volt.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök ugyanakkor – jóllehet pártján belül is többen távozásra szólították fel – leszögezte: nem kívánja „káoszba dönteni az országot” azzal, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és így a kormányfői posztról is.

Starmer elismerte, hogy a kormány „elkövetett felesleges hibákat”, de kijelentette, hogy őt öt évre választották meg, és ezt az időszakot ki is akarja tölteni, mivel végre akarja hajtani a Munkáspárt választási programjában vállalt reformokat.

A skóciai és a walesi parlamenti választásokon leadott voksok összeszámlálása pénteken kezdődik, az eredmények várhatóan a hétvégén válnak ismertté.

A kormányzó Munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények „fájdalmasak", de nem gyengítik elkötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására.
Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár ismét emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék esnek, és Európában is csökkenésekkel indul a nap, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők a nyitást követő percekben, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

