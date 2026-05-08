Politikai földindulás Angliában, Starmer elismeri a fájdalmas eredményeket

Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartottak csütörtökön.

Ez volt a legnagyobb politikai erőpróba Nagy-Britanniában a 2024-es országos parlamenti választás óta, amelyen a Starmer vezette Munkáspárt fölcsuszamlásszerű győzelmet aratott, 411 mandátumot megszerezve a 650 fős londoni alsóházban.

Angliában 136 helyhatóság - köztük mind a 32 londoni kerület - 5036 tanácsnoki mandátumáról kellett szavazni. Ezek közül 2557-et eddig munkáspárti képviselők töltöttek be, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Konzervatív Párt 1362 tanácsi képviselői hely megtartásáért versengett.

Péntek délelőttig 1153 angliai választott tanácsi hely sorsa vált ismertté, és a részeredmények alapján a Munkáspárt eddig 258, a Konzervatív Párt 158 mandátumot vesztett, a Reform UK – amely eddig alig volt jelen az angliai tanácsokban – 382 új képviselői helyet szerzett.

A közvélemény-kutatások alapján a Labour akár 1500 mandátumot is elveszíthet.

A választás egyik legnagyobb horderejű fejleményeként a Munkáspárt vereséget szenvedett a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben, amelynek 54 tanácsi képviselői helyéből eddig 31-et birtokolt, ám ezek közül 22-t elvesztett. A konzervatívok kilenc új mandátumot szereztek, és 32 fős frakcióval 2022 óta először ismét ők irányítják ezt a meghatározó jelentőségű kerületet.

Nigel Farage pénteken a brit politikai tájkép „történelmi léptékű átrendeződésének” nevezte pártja előretörését. Kijelentette: a Reform UK olyan választókerületekben is nyerni tudott, amelyekben a Munkáspárt az első világháború vége óta domináns helyzetben volt.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök ugyanakkor – jóllehet pártján belül is többen távozásra szólították fel – leszögezte: nem kívánja „káoszba dönteni az országot” azzal, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és így a kormányfői posztról is.

Starmer elismerte, hogy a kormány „elkövetett felesleges hibákat”, de kijelentette, hogy őt öt évre választották meg, és ezt az időszakot ki is akarja tölteni, mivel végre akarja hajtani a Munkáspárt választási programjában vállalt reformokat.

A skóciai és a walesi parlamenti választásokon leadott voksok összeszámlálása pénteken kezdődik, az eredmények várhatóan a hétvégén válnak ismertté.